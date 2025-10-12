Desórdenes públicos
17 detenidos y 20 ertzainas en Vitoria en los disturbios por una concentración de Falange Española
Los jóvenes arrestados participaban en una contramanifestación frente al acto del movimiento franquista
EFE
Al menos 17 personas han sido detenidas y una veintena de ertzainas han resultado heridos leves este domingo en Vitoria durante los disturbios registrados tras el enfrentamiento entre los participantes en una concentración de Falange Española y los que tomaban parte en un contramanifestación que trataba de impedirla. Según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, los 17 arrestados están acusados de un delito de desórdenes públicos.
Los incidentes han comenzado este mediodía cuando una contramanifestación se ha dirigido a la Plaza de la Provincia, donde se desarrollaba la concentración de Falange Española en defensa de la unidad de España, y ha comenzado el lanzamiento de objetos y los enfrentamientos.
La Ertzaintza ha movilizado recursos de la Brigada Móvil, que han intervenido con material antidisturbios, apoyados por imágenes de dron y por un helicóptero para controlar estos altercados, en los que han resultado quemados varios contenedores. Recursos sanitarios también se han acercado a las calles del centro de la ciudad para atender a las personas heridas en unos incidentes, entre ellos una veintena de ertzainas con contusiones leves.
Investigación abierta
El acto de Falange estaba convocado a las 12 del mediodía en la plaza de la Provincia con motivo de la conmemoración de la Fiesta Nacional. Los momentos de tensión y los incidentes, sin embargo, han comenzado sobre las 10.50 horas en esta plaza, donde los participantes en el acto de Falange han ondeado banderas españolas y coreado consignas como "Todo es España. Vasconia es España".
En el lugar se han concentrado numerosas personas que trataban de impedir la celebración de este acto en el centro de Vitoria, donde se han lanzado todo tipo de objetos, mobiliario urbano y se han cruzado contenedores en la vía.
La investigación continúa abierta y la Ertzaintza no descarta que pueda haber más detenciones.
