Caso Begoña Gómez
Marlaska cree que el juez ha contado con tiempo suficiente para investigar a Begoña Gómez
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha manifestado este lunes que considera que el juez Juan Carlos Peinado ha contado con tiempo suficiente para investigar a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno.
El ministro ha hecho estas declaraciones a los periodistas después de que Peinado haya acordado prorrogar seis meses más, hasta el próximo 16 de abril, su investigación a Begoña Gómez por presunto tráfico de influencias, entre otros delitos, al considerar que todavía quedan pendientes varias diligencias acordadas.
Grande-Marlaska ha opinado que, durante este período adicional, “no se hallarán cuestiones de mayor relevancia” que las ya identificadas hasta el momento.
El ministro ha efectuado estas declaraciones en Ponferrada, donde ha asistido a la inauguración de convención del Pacto de Estado Climático.
