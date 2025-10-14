Llega a El Hierro un cayuco con unas 230 personas

Salvamento Marítimo ha acompañado hasta el puerto de La Restinga, en El Hierro, a un cayuco con unos 230 ocupantes subsaharianos que había sido localizado a 17,7 kilómetros al sur de la isla.

Fuentes de este organismo han informado a EFE que fue la Guardia Civil la que detectó a través del radar SIVE al cayuco y hasta la zona se desplazó la Salvamar Navia.

El cayuco pudo llegar hasta el puerto de La Restinga sin incidencias y allí le esperaba un dispositivo sanitario que está atendiendo a estas personas que, en principio, parece que se encuentran en buen estado de salud.

Entre los ocupantes hay unas 16 mujeres y varios menores.