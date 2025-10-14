Sánchez dice que no se pronuncia sobre los Premios Nobel, pero la Red se inunda de tuits suyos felicitando a ganadores de otros años

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijo este martes que no se pronuncia sobre los Premios Nobel y, por ello, no felicitó a María Corina Machado tras ganar el de la Paz este año. Sin embargo, las redes sociales se han inundado de mensajes recordándole al presidente sus mensajes de años anteriores cuando felicitó a Juan Manuel Santos y a otras personalidades por este galardón.

En una entrevista en la Ser, recogida por Servimedia, Sánchez aseguró "respetar mucho" el trabajo de la exdiputada de la Asamblea Nacional de Venezuela María Corina Machado, y añadió que el Ejecutivo español "ha hecho siempre el que la situación en Venezuela se normalice, haya un proceso de democracia rotundo y claro".

"Nosotros creo que hemos sido bastante contundentes en nuestro rechazo al reconocimiento de los resultados electorales en Venezuela en las últimas elecciones, pero yo es que no me pronuncio. Nunca felicito el premio Nobel", señaló.

Es más, Sánchez reiteró que no entra "a valorar" estos premios. "No me pronuncio sobre los Premios Nobel. No entro a valorarlo, respeto y mucho el trabajo que hace", recalcó pese a que en 2016 felicitó por las redes sociales al expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, poco después de haber realizado una visita de Estado a España y en un contexto de estrecha relación bilateral.

El jefe del Ejecutivo, en 2020, también felicitó al Programa Mundial de Alimentos (PMA) por recibir el Premio Nobel de la Paz; a Denis Mukwege y Nadia Murad en 2018 cuando fueron galardonados con este premio o al primer ministro etíope Abiy Ahmed en 2019 por este premio, en el que Sánchez destacó sus esfuerzos para lograr la paz y la reconciliación con la vecina Eritrea.

Sánchez también felicitó a la activista paquistaní Malala Yousafzai en 2014, cuando ella ganó el Premio Nobel de la Paz, aunque, en ese momento, Sánchez no era presidente del Gobierno de España.