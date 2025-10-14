Sánchez garantiza una reunión con Puigdemont aunque Junts tumbe los Presupuestos

Pase lo que pase con los Presupuestos y vote lo que vote Junts, Pedro Sánchez mantiene su intención de reunirse con el expresident de la Generalitat y líder de esta formación, Carles Puigdemont. El jefe del Ejecutivo ha tratado de desvincular esta foto, reclamada por los posconvergentes en el marco de la denominada “amnistía política”, de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado de 2026. “Nada que ver con los Presupuestos”, ha rechazado en una entrevista esta mañana en la 'Cadena Ser' para calificar su intención de celebrar un encuentro con Puigdemont en el “proceso de normalización” con Catalunya tras el choque institucional por procés.

Un “reconocimiento de los interlocutores” políticos que, aseguró el jefe del Ejecutivo tajante, “lo voy a cumplir”. Ya durante su balance del curso político antes del parón estival reiteró esta intención, haciéndola extensible a líder de ERC, Oriol Junqueras. Como entonces, ha evitado concretar fecha y lugar, puesto que el expresident sigue fuera de España a la espera de la aplicación de la ley de amnistía.

Moncloa enmarcó el encuentro en Bruselas el pasado mes de septiembre entre Salvador Illa y Carles Puigdemont como un "paso más a la normalización política e institucional" y para abrir una etapa de "diálogo entre diferentes". Tras ello, el propio Sánchez reiteró que "me reuniré con todos ellos para tratar estos temas y otros muchos", en referencia a los Presupuestos.

Ante la falta de avances en las negociaciones para las cuentas públicas, el presidente del Gobierno ha querido ahora remarcar que seguirá esta política de "reencuentro", "con independencia de la posición que cada grupo tenga con respecto a los Presupuestos".

Sánchez se ha comprometido a presentar los Presupuestos “antes de que finalice el año”. Sería la primera vez en lo que va de la legislatura. Con todo, se cumpliría con este mandato de la Constitución fuera de plazo. La Carta Magna, en su artículo 134.3, dispone que el Gobierno deberá presentar ante del Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado, al menos, tres meses antes de la expiración de los del año anterior.

La determinación de presentarlos se hará con o sin los apoyos garantizados, a diferencia de la estrategia seguida en años pasados para no correr riesgos. Algo por lo que presiona políticamente no solo la oposición y que la inmensa mayoría del electorado reclama. Hasta un 96% de los encuestados, según la Encuesta Política de España del Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública (GESOP) para Prensa Ibérica. Eso sí, se agotará la legislatura aunque los tumbe el Congreso.

El paso previo de la senda fiscal

“Vamos a sudar la camiseta” con la finalidad de “seducir” a los grupos, explicó Sánchez para acto seguido remarcar que se aprueben o no, “la legislatura durará hasta 2027”. Para minimizar el efecto de no contar con el respaldo de los socios a la norma más importante que puede aprobar un gobierno, Sánchez se ha apoyado en la buena marcha de la economía española y en que las actuales cuentas, prorrogadas desde 2023, permiten responder a las políticas sociales del Gobierno y gestionar los fondos UE.

"Con estos Presupuestos, que son de una administración progresista, tenemos carriles para garantizar las principales prioridades, en materia social y de modernización del tejido productivo", ha defendido.

El Gobierno está ultimando la senda fiscal y el techo de gasto, el primer paso necesario para la presentación de los Presupuestos, pero ante la falta de avances en la negociación con los socios y lo ajustado del calendario en Moncloa se admite ya una prórroga técnica de los Presupuestos. Esto es, que el 2026 arranca sin unas cuentas en vigor. Frente a estos retrasos, en el Gobierno ponen el foco en que lo importante “es que los presentaremos y los llevaremos al Congreso”.

Suscríbete para seguir leyendo