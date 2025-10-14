El juez Puente rechaza la renuncia de Ábalos a su abogado por "fraude de ley" y anuncia que revisará su situación procesal

Al juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente no le han convencido las explicaciones del exministro José Luis Ábalos y en un auto ha rechazado por "fraude de ley" la renuncia de su abogado que presentó este lunes y, además, le anuncia que tras prestar declaración se celebrará la vistilla prevista para modificar la situación procesal de los imputados, en la que incluso se podría solicitar su prisión. El exministro se había mostrado dispuesto a declarar ante el juez, tras su citación en el caso Koldo después de que se conociera el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el que se apuntaba a pagos del PSOE.

Como este lunes renunció a su abogado, que hasta entonces era José Aníbal Álvarez, y no tenía designado letrado, había solicitado al alto tribunal que le nombre un abogado de oficio, según ha comunicado al alto tribunal y ha anunciado él mismo en la red social X. El juez Puente no acepta esa renuncia y advierte de que el letrado tendrá que venir con él a la comparecencia prevista para este miércoles, tras la que se celebrará la vistilla prevista en el artículo 505 de la ley de enjuiciamiento criminal. El magistrado también mantiene la declaración del que era su hombre para todo, Koldo García, para el jueves. Y ambos días estará presente José Aníbal Álvarez, salvo que para entonces Ábalos cuente con otro abogado capaz de asumir ese mismo día su defensa.

El exministro había seguido la misma práctica con la que este lunes comunicó al Supremo que renunciaba a su abogado y en un escrito dirigido al alto tribunal pide que "se libre oficio al ilustre Colegio de Abogados de Madrid, a fin de que sea designado, que le defienda en estas actuaciones, y le asista a la declaración acordada practicar". El juez Puente, en cambio, le da tres días para que designe nuevo letrado y, en caso de no hacerlo, se le nombrará uno de oficio. Será cuando el nuevo letrado pueda asumir la causa cuando José Aníbal Álvarez será sustituido por la nueva defensa.

En su mensaje en X Ábalos decía textualmente: "Dada mi voluntad de cumplir con mi comparecencia ante la Sala II del Tribunal Supremo a fin de prestar declaración mañana día 15 de octubre de 2025, y dado también que en el día de ayer he renunciado a la asistencia de quien hasta ahora ejercía la representación de mi defensa, en tanto en cuanto no designe un nuevo abogado, he tenido a bien solicitar al Tribunal Supremo un abogado de oficio para que me pueda asistir en el día de mañana".

Se da la circunstancia de que de que si el alto tribunal se lo asigna, al ser un acto que requiere de presencia de abogado y él no tiene, tendrá que terminar pagándolo. La asistencia jurídica gratuita está prevista para personas que anualmente no cobren más de 16.800 euros, en el caso de un núcleo familiar formado por una sola persona, o de 42.000, por "cinco en circunstancias excepcionales". Su sueldo como diputado es superior, por lo que terminará teniendo que pagar la minuta que el letrado le facilite.

"Por sí solo"

Este lunes, en su escrito, señalaba que las diferencias con su letrado, hasta entonces José Aníbal Álvarez, "lejos de constituir una circunstancia puntual en el tiempo, se han convertido en una constante, lo que hace inviable el mantenimiento de la asistencia letrada, pues se ha producido un deterioro irreversible de lo que debiera ser una relación basada en la confianza".

Por eso, consideraba "que existen diferencias irreconducibles" con su letrado, en especial en relación con el mantenimiento o la renuncia del escaño del grupo mixto, en el que está encuadrado desde que fue expulsado del PSOE, y que es el que determina la competencia del Tribunal Supremo, dada su condición de aforado. En su escrito hacía referencia a su negativa a pactar con la Fiscalía Anticorrupción.

José Luis Ábalos a la salida del Tribunal Supremo. / José Luis Roca

"La consecuencia es que, tras distintos episodios de desacuerdo, acompañado del ambiente generado en el contexto de los medios de comunicación, la relación entre nosotros se ha visto interrumpida, hasta el punto de que el firmante, que no es abogado, se tiene que preparar su declaración por sí solo", decía el escrito que remitió al alto tribunal, después de enviárselo por mail a su letrado y a su procurador, para formalizar la renuncia.

La defensa de quien le sustituyó al frente de la Secretaría de Organización del PSOE, Santos Cerdán, solicitó un aplazamiento, al coincidirle el señalamiento de la declaración de Ábalos y de que quien era su asesor principal, Koldo García, prevista para el jueves, con otras diligencias acordadas con anterioridad, pero el juez Puente lo rechazó, dada la situación de prisión en la que se encuentra su cliente desde el pasado 30 de junio por los delitos de integración en organización criminal, cohecho y tráfico de influencias.

Tampoco accedió a un aplazamiento el magistrado cuando Koldo García cambió de abogado unos días antes de la citación anterior, el pasado mes de junio, para empezar a ser representado por Leticia de la Hoz, que ya ejercía la defensa de su exesposa, Patricia Úriz, y de su hermano Joseba. El juez le advertía de que si no comparecía podrían "adoptarse medidas cautelares" y rechazaba aplazar los plazos procesales, como solicitaba el exasesor, que finalmente acudió a la comparecencia, pero se negó a declarar.

Suscríbete para seguir leyendo