Koldo García confirma que el dinero que gestionaba pertenecía a Ábalos: "Era de él"

Koldo García, el exasesor del exministro José Luis Ábalos ha defendido en declaraciones a TVE que el dinero que gestionaba pertenecía a su exjefe: "Pues de él, si era suyo, pues era de él. Yo también tenía dinero, pero eso lo tiene que decir él y se lo explicaremos a su señoría. Todo tiene explicación", ha relatado en la cadena pública.

De esta forma, confirma el contenido de uno de los audios, adelantado por esta redacción, en la que se escucha cómo el exasesor le reprocha que deje las cosas de un día para otro. "Tú siempre igual", le dice. "No para mañana, no para pasado. A ver si se le olvida. Pero es que estas son cosas que manda nuestro jefe, ¿vale? ¡Y no lo quieres entender! No, voy a ver si ahorro... ¡No lo quieres entender! ¡Que no es nuestro! ¡Que no lo quieres entender!".

Koldo García, a la llegada al Tribunal Supremo. / José Luis Roca

En relación a las chistorras que, según las pruebas recabadas por la Unidad Central Operativa (UC) de la Guardia Civil se refieren a o billetes de 500 euros, Koldo García ha contestado: "Eso es lo que dirán ellos. Yo tendría que defenderme y demostrar que están equivocados y lo decidirá el departamento jurídico", dice el exasesor, que ha rechazado que los audios que ha descubierto la Policía Judicial sean suyos: "Yo no grabo nada", ha zanjado.

Dispositivos electrónicos

Al ser interpelado sobre si cree que le van a devolver los dispositivos electrónicos que le fueron aprehendidos durante el registro de su vivienda, Koldo García ha destacado que esa era "la mejor pregunta, porque sin ellos no tengo ningún tipo de defensa. No puedo hacer absolutamente nada".

A la pregunta de si se había planteado en algún momento pactar con la Fiscalía Anticorrupción, Koldo García ha mostrado sus reticencias, aunque no lo ha rechazado de plano: "Si hubiera hecho algo incorrecto, pues sí, pero vamos a ver lo que podemos hacer. Vamos a intentar demostrar las cosas paso a paso. He demostrado muchísimas cosas poco a poco. No soy un maltratador, ni un violador ni nada por el estilo. No soy tan malo. Haré lo que pida el departamento jurídico".

No ha declarado en el Supremo

Koldo García ha hecho estas declaraciones el mismo día en el que se ha acogido a su derecho a no declarar ante el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente. Al igual que ocurrió este miércoles en el caso de su exjefe, la Fiscalía Anticorrupción no ha solicitado su ingreso en prisión preventiva, pero el magistrado tendrá que valorar esta posibilidad porque sí lo han hecho las acusaciones populares lideradas por el PP.

El asesor accedió a la sede del alto tribunal diez minutos antes de la hora a la que había sido convocado para declarar por su participación en la presunta trama de corrupción que lidera presuntamente Santos Cerdán. Llegaba desde el despacho de su abogada, Leticia de la Hoz, portando una mochila de grandes dimensiones. Al ser preguntado por los periodistas que allí le esperaban comentó: "Hombre precavido vale por dos".

Al inicio de su comparecencia, Koldo trató de hacer un alegato con las razones por las que no iba a contestar a las preguntas del juez, basado sobre todo en la indefensión que le causaba la falta de acceso a los dispositivos electrónicos que contienen los mensajes analizados por la Guardia Civil. No obstante, el juez le ha cortado señalándole que declarase si no quisiera, pero que no hacía falta argumentar las razones.

