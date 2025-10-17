El Gobierno apoya el "razonable" rechazo de las asociaciones de víctimas de la dana a que Mazón acuda al funeral de Estado

La petición de una parte de las asociaciones de víctimas de la dana para que el president de la Generalitat, Carlos Mazón, no acuda al funeral de Estado que se celebrará el próximo 29 de octubre, coincidiendo con el primer aniversario de la tragedia, es compartida por el Gobierno. El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ha calificado de “razonable” esta reclamación al atribuir a su gobierno una “gestión catastrófica e incompetente”.

El titular de Presidencia incluso ha ido un paso más allá en declaraciones a los medios este viernes desde el Congreso para conminar a Mazón a plantearse no solamente la asistencia a este acto de Estado, “sino también su propia continuidad” al frente del Govern. “Todo tiene claro quién estuvo en su sitio y quién no”, aseguró para reiterar como “lógico que no quieran que aparezca por allí”.

Moncloa todavía no ha cerrado la lista de miembros del Gobierno que asistirán al funeral del Estado. Se trata de una cuestión que, según alegan, todavía está planteando los servicios protocolarios. Su celebración fue un compromiso que Pedro Sánchez adquirió con las asociaciones de víctimas durante un encuentro el pasado mes de mayo.

El pasado mes de diciembre se celebró un funeral católico, organizado por el Arzobispado de Valencia, al que no acudió Sánchez. La misa en la catedral de Valencia también la presidieron los Reyes y en representación del Ejecutivo central asistieron la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y la ministra de Ciencia y líder del PSPV, Diana Morant, además de la delegada del Gobierno en la comunidad, Pilar Bernabé. También acudió el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, el president de la Generalitat, Carlos Mazón, y otros presidentes autonómicos del PP, como Isabel Díaz Ayuso.

Comisión de investigación

Desde el Ejecutivo ha cargado también contra la decisión del PP de fijar la declaración de Pedro Sánchez en la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo el 30 de este mes. Un día después del funeral de Estado “para que no hablemos de la gestión incompetente de Mazón en la dana” durante la próxima semana, interpretó Bolaños. Otras fuentes de Moncloa insisten en este mismo argumento y ven en la fecha elegida por los populares un intento de “tapar sus vergüenzas”.

Por otra parte, los dos partidos del Gobierno, PSOE y Sumar, han logrado cerrar un acuerdo con todos sus socios para el plan de trabajo de la comisión de investigación de la dana en el Congreso. Las víctimas serán las primeras en comparecer para explicar lo que vivieron el 29 de octubre de 2024. Después será el turno del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y de sus consejeros. Y, en último lugar, será Pedro Sánchez el que acuda a la comisión para dar cuenta de las labores de reconstrucción.

