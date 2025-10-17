Presupuestos
El PP llevará al Gobierno ante el Constitucional si no presenta Presupuestos
El Partido Popular avisó este viernes al Ejecutivo de posibles consecuencias políticas si en el plazo de un mes no presentan el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2026.
En concreto, y usando la mayoría absoluta de la que cuentan en la Cámara alta, el pleno del Senado de la próxima semana debatirá y votará el próximo miércoles la iniciativa del PP para requerir al Gobierno a que presente Presupuestos. Una vez aprobado, si el Gobierno responde negativamente o no lo hace en el plazo de un mes se abre un conflicto de atribuciones entre el Senado y el Gobierno en el Tribunal Constitucional, avanzan fuentes de la formación que encabeza Alberto Núñez Feijóo.
