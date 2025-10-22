Estados Unidos
Trump critica de nuevo a España por no aumentar el gasto en defensa: "No juega en equipo"
En una intervención junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, el mandatario, dice que el líder de la Alianza "va a tener que hablar con España"
EFE
Washington
El presidente estadounidense, Donald Trump, acusó a España de no "jugar en equipo" por ser la excepción a la hora de comprometerse a dedicar el 5 % de su PIB al gasto de defensa, lo que sí hacen el resto de miembros de OTAN.
En una intervención en el Despacho Oval junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, Trump, dijo que el líder de la Alianza "va a tener que hablar con España", pero confió en que el aumento del compromiso español es algo que Rutte "puede resolver fácilmente".
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Plantados en verano y retirados tres meses después: vecinos de Badajoz cargan contra la gestión del arbolado
- ¿A qué hora abre el mercadillo de Badajoz los domingos? Aquí tienes el horario completo
- Ya hay fecha para el sorteo de las VPO de Ronda Norte y Cuartón Cortijo
- Incidente en el aeropuerto de Badajoz: un avión golpea un hangar militar y se cancela el vuelo antes de despegar
- El detenido por la muerte de su pareja en La Codosera dice que creyó haber atropellado a su suegra y huyó por 'miedo
- 3.000 personas corren en Badajoz por la inclusión
- La Patrona de Badajoz visita la parroquia de San Juan Macías con motivo de su cincuentenario
- Goiko Grill cierra en Badajoz: la popular hamburguesería baja la persiana tres años después