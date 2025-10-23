Rueda de prensa en Bruselas
Feijóo pide a Guardiola y Azcón que busquen la "estabilidad política y económica" de Extremadura y Aragón
El líder de la oposición asegura que la decisión sobre el futuro de las legislaturas autonómicas solo corresponde a los presidentes
El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, se pronunció este jueves desde Bruselas, en una rueda de prensa en la sede del Partido Popular Europeo (EPP), sobre la posibilidad de que se adelanten las elecciones en Extremadura y Aragón, donde gobiernan los populares María Guardiola y Jorge Azcón, ante la falta de acuerdo presupuestario en ambos territorios debido a un distanciamiento cada vez mayor con Vox. Recordando su larga experiencia como presidente de la Xunta de Galicia entre 2009 y 2022, el líder de la oposición aseguró que únicamente corresponde a Guardiola y Azcón la decisión sobre si "interrumpir" o no la legislatura autonómica, que en principio termina en 2027, y les reclamó a ambos que tomen la decisión buscando la "estabilidad política y económica" de ambas comunidades autónomas.
