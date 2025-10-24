Iglesia
Bolaños aborda con el Vaticano los asuntos pendientes entre España y la Iglesia
Entre los asuntos pendientes está el futuro del Valle de Cuelgamuros pese a que en marzo de este año se logró un acuerdo con la Iglesia para resignificarlo, manteniendo a los monjes benedictinos en la abadía, además de la basílica y la cruz
"Encuentro de trabajo" que ha resultado en un ambiente "cordial y constructivo". Así resumen desde el Gobierno la reunión que mantuvo este viernes el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, con el secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolin, y que, como avanzó El Periódico, abordó los "diferentes asuntos de interés en las relaciones entre la Iglesia católica y el Estado".
Fuentes del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes compartieron que en la reunión que duró "casi dos horas" también participó la embajadora de España ante la Santa Sede, la exministra Isabel Celaá. La visita de Bolaños es la primera de un miembro del Ejecutivo al Vaticano desde que el pasado 8 de mayo fue elegido León XIV como nuevo Papa.
Parolin y Bolaños llegaron a acuerdo hace ahora siete meses para desbloquear la resignificación de Cuelgamuros, a cambio de no conllevar una desacralización completa del monumento franquista y permitir la permanencia de los monjes benedictinos. La principal carpeta que ha quedado pendiente tras la muerte del papa Francisco es la de las indemnizaciones a las víctimas de pederastia.
Frente a resistencias de la Iglesia en España a asumir las condiciones del Ejecutivo para hacerse cargo de las compensaciones económicas, el anterior Papa contribuyó a impulsar las indemnizaciones y en el Ejecutivo apuestan por seguir empujando esta línea de diálogo y colaboración. Para ello, la mediación del Vaticano es imprescindible.
El Gobierno viene trabajando casi desde el arranque de la legislatura en un acuerdo sobre el régimen de compensaciones a través de un órgano mixto Iglesia-Estado. La pretensión es que se cuente con las propias víctimas, tenga procesos seguros y respetuosos y pueda decretar compensaciones obligatorias a cargo de la propia Iglesia.
