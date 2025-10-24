El juez del Supremo rechaza requerir "por el momento" al PSOE sus movimientos de caja en espera de interrogar a su exgerente

El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente rechaza "en este momento" requerir al PSOE detalles de sus movimientos de caja desde 2017, lo que le había reclamado el PP de cara a las declaraciones como testigos previstas para la próxima semana del ex gerente de Ferraz Mariano Moreno y de la secretaria Celia Rodríguez, que fue la que entregó al exministro José Luis Ábalos y a su asistente, Koldo García, determinados sobre con efectivo para compensar gastos adelantados.

Lo hace "sin perjuicio, lógicamente, del resultado de las referidas declaraciones testificales a cuya vista se acordará lo procedente", según destaca la providencia dictada este viernes a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

En su escrito, la acusación popular unificada que lidera el PP pedía los movimientos de caja desde 2017, incluidos los ingresos desde cuentas bancarias, y "no solo el resumen anual sino el detalle de cada uno de los movimientos", especificando las salidas, los conceptos y los perceptores "de todo el dinero que llegó a la caja" desde ese año.

