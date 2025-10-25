Directo | Valencia sale a la calle para exigir responsabilidades un año después de la dana

La ciudad de Valencia será el escenario este sábado por la tarde de la duodécima manifestación contra el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, por su gestión de la dana del 29 de octubre de 2024, centrada esta vez que denunciar que, un año después de la tragedia, no se han asumido responsabilidades políticas.

Como cada mes desde las inundaciones en las que murieron 229 personas en la provincia de Valencia, más de doscientas entidades cívicas, sociales y sindicales, junto a las asociaciones de víctimas y los comités locales de emergencia y reconstrucción, han convocado una nueva manifestación bajo el lema 'Mazón dimisión'.

La protesta, que partirá a las 18 horas de la plaza de San Agustín de la capital valenciana y recorrerá el centro para finalizar en la plaza de la Virgen, junto al Palau de la Generalitat, tiene en esta ocasión la significación de coincidir con el primer aniversario de la dana, que se cumple el próximo miércoles, día en que se celebrará el funeral de Estado.

Una manifestación anterior contra Carlos Mazón por su gestión de la dana. / EFE

Las entidades convocantes han pedido a la sociedad valenciana que les acompañe en una protesta que se ha mantenido durante los doce meses transcurridos desde que ocurrió la catástrofe y que les ha llevado a manifestarse cada mes, principalmente en Valencia, pero también en localidades de la zona cero de la dana, como Catarroja y Paiporta. La última manifestación contó con dos columnas, una que salió desde una residencia de mayores de Paiporta donde murieron ahogados varios internos y otra del espacio cultural Rambleta de Valéncia, donde se organizó el voluntariado tras la barrancada, para confluir en el Puente de la Solidaridad, el que miles de personas recorrieron para ayudar a los afectados.

Por la mañana se celebró en el teatro Olympia de València un homenaje ciudadano a las víctimas mortales, que también reconocerá al voluntariado, convocado por la Associació de Víctimes de la Dana 29 d'Octubre de 2024 con el respaldo de la Asociación de Víctimas Mortales de la Dana y de la Asociación de Afectados de L'Horta Sud.