Junts facilita que se apruebe una iniciativa del PP sobre la Fiscalía tras romper con el PSOE

"El Gobierno no tendrá ni podrá recurrir a la mayoría de la investidura y no tendrá Presupuestos. Podrá ocupar poltronas, pero no podrá gobernar", aseveró este lunes el líder de Junts, Carles Puigdemont, retirando su apoyo al Gobierno. Un día después, esa ruptura se ha trasladado al Congreso en forma de abstención a dos iniciativas del PSOE. Además, los posconvergentes han permitido la tramitación de una norma impulsada por el PP, a lo que se ha sumado que el PNV haya dado el visto bueno a algunos de los puntos que integran el plan migratorio defendido por Alberto Núñez Feijóo.

Los posconvergentes han querido dejar claro este martes cuál es la nueva realidad del Gobierno de coalición en la Cámara Baja tras la ruptura de las relaciones. Demostrando que el Ejecutivo no podrá contar con su apoyo, lo que no significa siempre un voto en contra, porque los de Puigdemont se han abstenido en la admisión a trámite de una proposición de ley registrada por el PSOE para endurecer las multas de tráfico a aquellas personas que aparquen en una plaza reservada a personas con discapacidad. No obstante, la iniciativa seguirá adelante gracias al apoyo del resto de socios y la abstención de PP y Vox.

Junts tampoco ha apoyado una proposición no de ley planteada por los socialistas que planteaba evitar el uso de la palabra "cancer" como sinonimo de "hecho grupal destructivo". "No es aceptable emplearla como metáfora de lo peor, de lo que corrompe o de lo que destruye, porque el cáncer no es eso: es una enfermedad grave, sí, pero también cada vez más tratable, más comprensible y, en muchos casos, curable", defendían los socialistas. Sin embargo, los posconvergentes se han abstenido. En este caso, el voto favorable del PP ha permitido la aprobación del texto.

Las medidas de los populares

Así, un día después de que Puigdemont retirara su apoyo al Gobierno y con el secretario general de Junts, Jordi Turull, avisando de que la ruptura con el PSOE es definitiva, los socialistas han logrado salvar las dos votaciones gracias a la absteción, primero, y al 'sí' después del PP. No obstante, la derrota ha venido en forma de aprobación de dos iniciativas de los populares gracias al respaldo de sus socios parlamentarios.

Por un lado, la abstención de Junts ha permitido que PP, Vox y UPN aceptaran a trámite una proposición de ley para garantizar la independencia de la Unidad de Supervisión y Control de Protección de Datos del Ministerio Fiscal. Por otro, ha sido el 'sí' del PNV y la abstención posconvergente lo que ha dado vía libre al PP para aprobar varios puntos de una moción que contenía su plan migratorio. Aunque la iniciativa no tiene caracter vinculante, muestra la división del bloque de la investidura a la hora de gestionar la migración.

Así, el Congreso ha dado el visto bueno a un texto en el que se insta al Gobierno a modificar el Código Penal para reforzar la persecución de los delitos de tráfico de migrantes cometidos en aguas internacionales; a establecer un sistema de asilo "ágil, riguroso y eficaz" para "acelerar los plazos de resolución y evitar posibles fraudes en el acceso a la protección internacional" a garantizar la determinación de la edad de las personas que llegan de forma irregular a España "en un plazo máximo de 72 horas"; y, por último, a reforzar los medios humanos y tecnológicos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

