Ciberacoso
Detenido un menor en Alicante por presuntamente amenazar de muerte a Ione Belarra
La dirigente de Podemos denunció ante la Policía en mayo que estaba siendo acosada a través de su Telegram personal
EP
Madrid
La Policía Nacional ha detenido a un menor por presuntamente ciberacosar a la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, con amenazas de muerte.
La investigación ha llevado a localizar al menor autor de las amenazas en Alicante, según ha adelantado la Cadena Ser y confirman a Europa Press fuentes policiales.
La dirigente de Podemos denunció ante la Policía en mayo que estaba siendo acosada a través de su Telegram personal, donde recibió varios mensajes anónimos violentos, con amenazas de muerte como "voy a por ti con un destornillador" o "estoy en tu ventana, voy a tu puerta".
