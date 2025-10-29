Los Reyes y Sánchez saludarán sin Mazón a familiares de víctimas de la dana antes del funeral de Estado

Los Reyes Felipe y Letizia, y el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, saludarán en una sala adyacente del Museo de les Ciències de València a representantes de familiares de víctimas mortales de la dana unos minutos antes de que comience el funeral de Estado, sobre las 17.45 horas.

Así se desprende del cambio de programa que ha efectuado el Ejecutivo central en relación con el funeral de Estado por las víctimas de la dana del 29 de octubre de 2024, la dana que arrasó parte de la provincia de Valencia y dejó 229 víctimas mortales en Valencia y decenas de miles de damnificadas.

Según la información trascendida en los últimos días, la ceremonia se extenderá durante una hora aproximadamente y tendrá diferentes momentos. La encargada de enlazarlos será la periodista de Televisión Española Lara Síscar, natural de Gandia y una de las reporteras encargadas de la cobertura de la dana hace un año, como trascendió este lunes. Según ella, los días posteriores al 29-O han sido "uno de los más complicados de su vida profesionales".

Levante-EMV ha podido saber que, a lo largo de la ceremonia, se leerán los nombres de las 237 víctimas mortales de la dana y se realizará una ofrenda floral en recuerdo de las mismas donde se interpretará el 'Cant del Ocells'. Otro de los momentos trascendentes, será el minuto de silencio en recuerdo de los fallecidos. El acto tendrá, además, dos momentos musicales. Al inicio del acto, sonará la Marcha Real, el himno de España. Otro de estos interludios musicales estará protagonizado por un sexteto de la Orquesta de Radio Televisión Española (RTVE), que interpretará el "Adagio" o segundo movimiento del Concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo, que cerrará el funeral. El tercero correrá a cargo de María Bertomeu, 'La María', con la interpretación Mon Vetlatori.

Tres familiares tomarán la palabra

Los parlamentos estarán protagonizados por los familiares de tres de las víctimas mortales, dos valencianos y una, albaceteña. Andrea Ferrari Canut será una de las tres en hablar en representación de las víctimas, como publicó este periódico este martes. Tiene 20 años de edad y su madre Eva falleció a la salida del trabajo en el polígono de la Reva de Riba-roja; se la llevó una ola, 45 minutos antes del envío del mensaje Es-Alert a las 20.11 horas. También intervendrá Naiara Chuliá Beitia, familiar de la víctima de Béter y Virginia Ortíz Riquelme, familiar de la víctima vecina de Letur.

Horas de llegada

El funeral, que coincidirá con el primer aniversario de la catástrofe, arrancará a las 18 horas, con la previsión de que se prolongue durante alrededor de una hora.

Para facilitar el acceso, la llegada de los asistentes se realizará durante dos horas antes de manera escalonada. Los primeros en acceder, de 16 a 17 horas, serán los familiares de las víctimas de las comunidades autónomas de Valencia, Castilla-La Mancha y Andalucía.

De 16.30 a 17 horas está previsto que lleguen los alcaldes de los municipios afectados por la dana; a partir de las 17 horas, los presidentes de las comunidades autónomas y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla; y de 17.15 a 17.30 horas, las vicepresidentas y ministras y ministros del Gobierno.

A las 17.30 horas llegarán al Museu los presidentes del Congreso y del Senado, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo; y a las 17.40 horas, el presidente del Gobierno. Cinco minutos más tarde será el turno de Su Majestades los Reyes.

Los Reyes serán recibidos por Pedro Sánchez y se trasladarán a la sala de espera en 'Arquerías', donde saludarán a autoridades; posteriormente se acercarán a la sala adyacente, donde los Reyes y Sánchez saludarán a representantes de familiares de víctimas de la dana. A las 18 horas empezará la ceremonia.

