Armengol llama a "seguir desenterrando la verdad" ante el auge del franquismo entre los jóvenes

"No recuerdan qué paso y si recuerdan no lo cuentan bien. / No se acuerdan de lo qué paso y si se acuerdan mienten", ha entonado Pedro Pastor arrancando con su canción 'Sin flor' la conmemoración del Congreso de los Diputados por el Día de recuerdo y homenaje a las Víctimas del Golpe Militar, la Guerra y la Dictadura. En la sala de Pasos Perdidos, la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, ha llamado a "seguir desenterrando la verdad" ante el crecimiento de jóvenes que consideran que sería mejor vivir en una dictadura que en la actual democracia.

Ante la presencia de Esperanza Martínez García y Francisco Martínez López, dos de los últimos supervivientes de la guerrilla antifranquista, Armengol ha admitido que aún hay "asignaturas pendientes". Entre ellas, ha apuntado a la necesidad de educar a los jóvenes. "El desconocimiento entre los estudiantes de la represión franquista no deja de ser alarmante. El porcentaje de ellos que afirma que preferirían vivir en una dictadura no es menor Y esto solo puede afianzarnos alrededor de la necesidad de seguir desenterrando la verdad", ha sentenciado la presidenta del Congreso.

Fue una encuesta elaborado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicada a mediados de octubre la que desveló que para más del 21% de la población la dictadura franquista fue "buena" o "muy buena". Además, según los datos obtenidos, el 17% de los jóvenes consideran que la democracia actual es peor que el franquismo. En este sentido, Armengol ha reiterado que resulta necesario "blindar el compromiso con la memoria".

En el acto, al que han asistido representantes de todas los partidos a excepción de PP y de Vox que han rechazado acudir, Armengol ha lamentado que haya aún quien pida "silencio" para no hablar de lo que ocurrió durante la dictadura. "Cómo se va a pedir silencio, si queda tanto por decir todavía", se ha preguntado antes de apuntar que áun quedan por recuperar los restos de unos 11.000 fusilados. En este sentido, ha reiterado la necesidad de "un compromiso con la verdad, con la justicia, la reparación y el deber de memoria como garantía de no repetición".

Los últimos fusilados

Tras el discurso de Armengol se ha producido un coloquio entre la escritora Aroa Moreno, autora de 'Mañana matarán a Daniel', y el periodista Roger Mateo, que ha publicado "El verano de los inocentes". Ambos tratan los últimos fusilamientos del franquismo en 1973, a menos de un mes de que falleciera Francisco Franco, aunque la primera desde la novela y el segundo desde el ensayo. Entre el público presente en el Congreso han estado los familiares de dos de aquellos fusilados: Xosé Humberto Baena y José Luis Sánchez Bravo, ambos miembros del FRAP.

Es justo este uno de los motivos por los que el PP ha declinado la invitación de asistir. La portavoz popular en el Congreso, Ester Muñoz, avisó la pasada semana de que no serían cómplices de un acto para "convertir en héroes a cinco terroristas". No obstante, los conservadores tampoco acudieron al acto el año pasado. Sí han estado presentes el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas; la portavoz del PNV, Maribel Vaquero; el diputado de EH Bildu Jon Iñarritu; o el portavoz del BNG, Nestor Rego, entre otros.

