Sara Fernández

Las mejores preguntas de María del Mar Caballero a Sánchez: "¿Qué cree usted que es la caja B?

Si hay un nombre que no suele faltar en ninguna crónica sobre las casi cien comparecencias que se han celebrado en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado es el de María Caballero. La senadora de UPN ha ido cogiendo fama entre los asiduos periodistas a estas citas hasta que este jueves ha logrado su máximo papel protagonista al interrogar a Pedro Sánchez. Su tono mordaz y la preparación de la parlamentaria, que lleva meses bregando con otros comparecientes son claves en su actuación, pero, sobre todo, la senadora de UPN goza un privilegio que nadie más tiene: ser la primera en preguntar. Más información