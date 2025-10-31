Gestión de la dana
La exconsellera Salomé Pradas asegura que informó a Mazón del envío del Es Alert el día de la dana
La exconsellera asegura que siempre "he contado la verdad" y ratifica que reportó al núcleo duro de Mazón las decisiones clave del día de la dana
Laura Ballester
La exconsellera de Justicia, Salomé Pradas, ha aclarado este viernes que durante la tarde del 29 de octubre de 2024 en la que estaba en el Cecopi gestionando la dana que arreciaba sobre la provincia de Valencia informó "de todo" a Presidencia de la Generalitat, incluido el envío del Es-Alert que llegó a los teléfonos móviles de los valencianos a las 20:11 horas.
Fuentes del entorno de Pradas se ratifican en que informó al 'president'. "Siempre ha contado la verdad", han expresado fuentes próximas a la exconsellera, una de las dos personas que se encuentran investigadas en la causa a dos días de la testificación de Maribel Vilaplanaque podría ser una de las testigos clave de lo que ocurrió esa tarde con Carlos Mazón con quien estuvo desde las 15 horas hasta pasadas las 18:45 horas.
Según insisten fuentes del entorno de la exconsellera, su deseo es que se sepa "toda la verdad". "Y quien quiera que lo entienda y quién no, que no. He elegido el camino de decir la verdad, pese a que muchos digan que miente, no es así”, han indicado fuentes del entorno Pradas que insisten que no ha "mentido en ningún momento". "Una cosa es mentir y otra cosa es tener lagunas", añaden estas mismas fuentes.
Como viene publicando Levante-EMV, Pradas mantuvo una intensa comunicación toda la jornada tanto con Mazón como con su equipo de estrechos colaboradores. Fueron más de una decena de llamadas, muchas de ellas, en momentos importantes de la jornada. En total, fueron doce llamadas, con un acumulado de trece minutos de duración.
De esas doce, cuatro no fueron atendidas por el president. Solo contactaron en siete de ellas. Además de con Mazón, Pradas estuvo en comunicación con su jefe de gabinete, José Manuel Cuencia, el director de comunicación, Francisco González y el secretario autonómico Cayetano García.
