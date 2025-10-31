La agenda del Rey para los 50 años de la monarquía: homenaje público a Sofía e invitación a una comida "privada" a Juan Carlos I

La Casa del Rey ya ha elaborado la agenda de Felipe VI para las jornadas del 21 y 22 de noviembre, día este último en que se cumplirán 50 años de la llegada al trono de Juan Carlos I. Según han informado fuentes de la Zarzuela este viernes, el actual Monarca ha invitado el día 22 a un almuerzo "estrictamente familiar y totalmente privado" en el Pardo a su padre, al que no ha convocado a ninguno de los actos públicos que también organizará la víspera para celebrar el medio siglo de monarquía parlamentaria. Todavía no se sabe si el emérito irá a la comida o no.

El viernes, 21, empezará en el Palacio Real, donde Felipe VI impondrá a su madre, la reina Sofía, el Toisón de Oro, la máxima distinción que conceden los monarcas españoles. También lo recibirán Miquel Roca, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y Felipe González. Es probable que el expresidente del Gobierno tome la palabra en nombre de los homenajeados. Quien sí hablará seguro es el Rey. A este acontecimiento asistirán Letizia, la Princesa de Asturias, la infanta Sofía, el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el resto de poderes del Estado.

Después, a las 12.30 horas, como adelantó EL PERIÓDICO la semana pasada, los Reyes y sus hijas irán al Congreso de los Diputados, donde se recordará el histórico día de 1975 sin la presencia de Juan Carlos I. La Zarzuela ha explicado este viernes que la jornada se titulará "50 años después: la Corona en el tránsito a la democracia". Se celebrará en la Sala de Constitucional y asistirán los Reyes, la Princesa Leonor y la infanta Sofía. El acto estará moderado por Fernando Ónega e Iñaki Gabilondo y en él también participarán Miquel Roca y Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, padres de la Constitución, y también de la académica Adela Cortina, y de la presidenta del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Rosario García Mahamut.

En la Cámara baja no se verá a Sánchez, que tiene que salir de viaje a Suráfrica, para participar en la cumbre del G-20. De hecho, el orden de los actos responde a esa circunstancia.

Incomodidad

No ha sido fácil para Felipe VI y la Zarzuela decidir cómo recordar la efeméride de los 50 años de monarquía parlamentaria. Ese día de 1975, Juan Carlos I fue entronizado después de que el sátrapa Francisco Franco le señalara como sucesor. Las decisiones del rey emérito fueron claves para que España pasara de un régimen dictatorial a una democracia, pero sus escándalos de faldas y financieros acabaron erosionando su figura y convirtiéndole en una persona incómoda para la Corona. Este deterioro de su imagen lleva a que, en una ocasión como la que se presenta este noviembre, no ocupe el espacio que le correspondería.

Ahora en Lisboa

La Zarzuela no ha informado de si Juan Carlos I ha aceptado ya o no la invitación para comer con su familia el sábado, 22, en el Pardo. Este 22 de noviembre llegará justo después de que se publique el libro de memorias que el emérito ha escrito con la ayuda de la escritora francesa Laurence Debray. Según algunos adelantos conocidos estos días, el emérito se queja de la "insensiblidad" que Felipe VI ha mostrado estos años con él, aunque también dice que entiende que lo hizo "por sentido del deber". Juan Carlos I se encuentra este viernes en Lisboa, después de viajar desde Vitoria, donde tuvo una cita médica. Según fuentes de su entorno, la semana próxima se irá a Galicia, para participar en una regata náutica del club náutico de Sanxenxo que hay el fin de semana del 8 y 9 de noviembre.

Suscríbete para seguir leyendo