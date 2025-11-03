“Mazón no ha dimitido, lo hemos hecho caer”: Las entidades mantienen el pulso en la calle con otra protesta

El anuncio de la dimisión de Carlos Mazón como President de la Generalitat Valenciana no ha puesto fin a la movilización ciudadana, sino que le ha dado un nuevo propósito. Esta misma tarde, a las 19:00 horas, la Plaça de la Mare de Déu de València se ha convertido en el epicentro de una concentración convocada por Acord Social Valencià , donde la consigna principal es clara: "Mazón no ha dimitit, l'hem fet caure". La protesta busca, por un lado, celebrar la victoria de la calle tras un año de manifestaciones exigiendo responsabilidades por la gestión de la dana, y por otro, advertir al Consell que "el president se va, pero los problemas continúan" , manteniendo la presión y la exigencia de “verdad, justicia y reparación”.

La dimisión de Carlos Mazón como President de la Generalitat, formalizada este lunes 3 de noviembre, es la culminación de un año de presión social en la calle que tiene su origen en su gestión de la dana de octubre de 2024. El punto de inflexión fue la indignación generada por su conducta durante las horas críticas de la catástrofe. Mientras la C.Valenciana se hundía y se gestaba la tragedia de las 229 víctimas mortales, Mazón mantuvo un largo almuerzo privado en un restaurante, permaneciendo ausente de la emergencia y llegando tarde al Cecopi. Esta percepción de negligencia, sumada a los constantes cambios de versión, cimentó el lema de las protestas: “Mazón dimisión”.

Trece protestas en 12 meses

A lo largo de todo un año se han sucedido 12 manifestaciones (la mayoría multitudinarias) que mantuvieron la presión sin dar tregua al Consell. Desde la primera protesta, que reunió a más de 130.000 personas, hasta las marchas que coincidieron con el aniversario, el clamor por "justicia, verdad y reparación" fue un constante el pulso al president.

Este profundo malestar ciudadano llevó del lanzamiento de barro contra el Palau de la Generalitat hasta los abucheos e insultos que Mazón recibió de los familiares de las víctimas en el Funeral de Estado, que marcó un punto de inflexión. Esta presión sostenida en la calle ha forzado finalmente su renuncia.

Un nuevo propósito

No obstante, el movimiento de protesta ha demostrado que su objetivo va más allá del castigo individual. La respuesta inmediata a la dimisión del President ha sido la convocatoria de una nueva manifestación hoy mismo, bajo el lema "El president se va, pero los problemas continúan". Esta acción es crucial porque marca un cambio de foco: de la exigencia de dimisiones a la demanda de soluciones efectivas y urgentes. Las asociaciones de afectados entienden que la crisis no se resuelve con el cambio de líder, pues persisten la lentitud en las ayudas, la falta de transparencia en la reconstrucción y la necesidad de depurar responsabilidades institucionales que exceden a la figura de Mazón.

En consecuencia, la sociedad valenciana ha transformado la indignación inicial en una herramienta de vigilancia política duradera. Con la persistencia de las protestas, se garantiza que el nuevo gobierno asuma el mandato ciudadano de priorizar la reconstrucción y la atención a las víctimas. La calle ha impuesto una agenda de urgencia que obliga al sucesor de Mazón a enfrentar la herencia de la DANA, asegurando que la catástrofe y sus consecuencias sociales se mantengan en el centro del debate político hasta que se complete la reparación total de la Comunidad.

