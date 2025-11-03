Mazón firma su escrito de dimisión

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha firmado su escrito de renuncia este lunes a las 14.51 horas, han confirmado fuentes oficiales de la Generalitat. Mazón oficializa así su salida del gobierno autonómico, después de una mañana de muchos rumores y conjeturas, en los que se ha especulado con una baja médica tras su declaración institucional, en la que ha anunciado su decisión de dejar la presidencia del Consell.

La comunicación también ha entrado ya en las Corts: a las 15.24 horas. "De acuerdo con lo establecido en el artículo 27 del Estatuto de Autonomía y en el artículo 8.d) de la Ley 5/83, de 30 de diciembre, del Gobierno Valenciano, renuncio al cargo de President de la Generalitat, para que quede constancia ante estas Corts", dice el documento registrado en la Cámara autonómica donde se deberá dirimir el futuro del jefe del Consell.

En este escrito registrado en el parlamento autonómico queda claro que su renuncia se circunscribe al cargo de president de la Generalitat, pero no hace mención al acta de diputado por lo que todavía la mantiene. Esto le permitirá seguir aforado y esquivar las investigaciones de la jueza de instrucción de Catarroja en la causa de la dana.

Una vez llegado al Palau dels Borja el documento de Mazón empieza la cuenta atrás para tratar de investir a un nuevo jefe del Consell como si se tratara de un nuevo inicio de legislatura. El primer plazo son los 12 días hábiles desde que se ha registrado el documento que la Presidencia de las Corts da a los grupos parlamentarios para poder proponer a un nuevo candidato. Esto llevaría esa primera meta volante hasta el 19 de noviembre.

Esa fecha es el límite que tiene el PP (igual que el resto de grupos de la cámara autonómica) para registrar un nombre al que presentar a la investidura. O dicho de otro modo, los 'populares' tienen algo más de dos semanas de margen para negociar con Vox antes de impulsar a un candidato y garantizarse el apoyo necesario de los 13 diputados voxistas para poder sacar adelante el nuevo Ejecutivo autonómico.

Nuevo pleno

Transcurrido el plazo de doce días, y según señala el reglamento de las Corts, la junta de síndics deberá fijar la fecha de celebración del pleno de investidura "entre los tres y los siete días siguientes" a la finalización de dicho plazo, "proponiendo como candidato o candidata a aquel que en las consultas realizadas haya obtenido mayor apoyo por parte de los grupos políticos. Es aquí donde el plazo puede bailar algo más y acelerarse o atrasarse según más conveniencia.

La situación actual es análoga a la que se vivió en 2002 y en 2011 cuando dimitieron Eduardo Zaplana y Francisco Camps, respectivamente. En ambos casos, la mayoría absoluta de la que gozaba el PP en las Corts permitió que la sucesión del primero por José Luis Olivas y del segundo por Alberto Fabra. Así, Olivas fue investido el 23 de julio de 2002, cuando habían transcurrido 14 días de la marcha de Zaplana; mientras que con Fabra fue un nombramiento más 'exprés', el 26 de julio, seis días después del adiós de Camps.

Es en ese pleno donde Vox habría de confirmar su voto favorable al candidato que se presente, si es que lo apoya. En caso de no hacerlo, se abrirá un periodo de dos meses para tratar de alcanzar un acuerdo y en caso de no lograrse, se celebrarían nuevas elecciones. Estas, no obstante, podrían convocarse antes por parte del actual 'president'. Tras ello, una convocatoria electoral requiere de entre 54 y 60 días.

