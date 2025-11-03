La UCO desvela que los pagos de Aldama a Koldo le valieron para "tener acceso al ministro Torres"

Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia CIvil sobre la compra de mascarillas por el Gobierno de Canarias destaca la "influencia" que tenía Koldo García con el actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres: "Consiguió que el presidente de Canarias se encargara directamente de reclamar los pagos pendientes" a la trama, dice el documento, al que ha tenido acceso esta redacción.

"Estos contratos de material sanitario, enmarcados temporalmente en la crisis del covid-19 en el año 2020, constituirían parte de la razón de ser de la contraprestación mensual de 10.000 euros en efectivo que Víctor de Aldama venía pagando a Koldo García, al menos, desde octubre de 2019, en una suerte de nómina que permitía la petición de favores, desde Aldama hacia Koldo García, asegurando así la capacidad de actuación del primero en el seno del Ministerio de Transportes", destaca el documento policial, que concluye: "Este pago recurrente permitía, por tanto, a Victor de Aldama, tener acceso al propio ministro".

En concreto, la participación de Torres se enmarca en un momento en el que la empresa que logró el pelotazo con las mascarillas, Soluciones de Gestión, reclamaba pagos al Gobierno de Canarias. Fue Koldo García quien se puso en contacto con Antonio Olivera, entonces viceconsejero de Presidencia del Gobierno de Canarias presidido por Ángel Víctor Torres, para informarle de que la persona de la empresa que se encargaba del asunto era Íñigo Rotaeche.

Al no ponerse nadie del Ejecutivo canario en contacto con la empresa, Aldama recurrió a los servicios de Koldo García. Así, los agentes han descubirto un mensaje enviado por Torres al asesor en el que dice que sabía que le había llamado, y que le devolvería la llamada "esa noche". Al mismo tiempo, le informaba de que se encontraba "con la responsable de Recursos Económicos de Sanidad", en alusión, según la UCO, "a la Directora General de ese negociado, Ana María Pérez. De este mensaje Koldo extraería un pantallazo que le envía a Aldama", completa el documento policial.

Mensaje de Torres

Y dos días más tarde, Koldo García vuelve a enviar a Aldama "una imagen de una conversación que habría mantenido con Torres, donde éste le avisa de que le va a llamar Antonio Olivera" en el que aclaraba que estaba "encima de tu pago" y añadía que ya estaba "validado el material [...], pese a todos los problemas ya expuestos con las mascarillas", dice la UCO en su informe.

En almenos dos ocasiones más, el asesor de Ábalos se pone en contacto con Antonio Olivera, quien en abril pasado dimitió de su cargo de jefe de gabinete del ministro Torres, para insistir en que tenían que hacerlo los pagos a la empresa Soluciones de Gestión, la que consiguió el pelotazo de las mascarillas. Y este excargo del Gobierno canario contestó que lo preguntaría. y apuntando que el abono debería ser "inminente".

Pero un día después Koldo García se vuelve a poner en contacto con el entonces presidente canario para interesarse por la situación: "Solo quiero decirte que todavía no tienen nada estos chicos, por favor, si puedes dime algo ya que su situación es complicada y así me lo dicen todos los días, pero entiendo que todo tiene un trámite pero ya no saben qué hacer y yo no sé qué decirles", escribió.

La UCO afirma que Koldo logró implicar a Torres para pagar facturas a la empresa de Aldama / José Luis Roca

"Algo se está moviendo"

A las pocas horas de este mensaje, prosigue la UCO, el integrante de la trama Íñigo Rotaeche informaba a Víctor de Aldama "de que el expediente de Canarias se habría puesto en marcha": "Victor, algo se está moviendo en Canarias porque han rechazado el anticipo del segundo pedido. Esto no es malo porque ya enviamos todos y facturamos. Parece que se han puesto a mirar el expediente", comunicó.

"Estas conversaciones sobre el pago de la Administración canaria a Soluciones de Gestión aportarían un indicio más del papel desarrollado por Koldo García en el seno de la presunta organización criminal investigada, llegando a ponerse en contacto con el presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias para conseguir agilizar que se transfiriera el dinero en favor de la citada empresa", concluye la UCO.

En un nuevo whatsapp, Torres contesta al asesor de Ábalos que "ha estado encima de la factura" y que le daría "toda la información" y que esperaba que "también la solución, citándose al día siguiente para verse en Madrid. Koldo García le da las gracias y le pregunta cuál es el problema, a lo que Ángel Víctor Torres le responde que un tema de comprobación, quejándose de la responsable económica, pudiendo referirse a Ana María Pérez, añadiendo que lo va a solucionar, que le dijeron que en una semana ya iban a pagar, pero que está en el aeropuerto hacia Tenerife y lo resolverá".

Y como en ocasiones anteriores, el asesor de Ábalos reenvíó a Aldama el mensaje que habia recibido de Torres en el que dice que está encima de la factura: "Necesito montante económico que se debe y nombre de la empresa", escribió el ahora ministro, ante lo que Koldo García respondió: "7.870.000". Después García le pregunta si disponía de otro teléfono, apuntándole que después le iba a llamar.

Para realizar este informe sobre la contratación de las mascarillas en Canarias, los agentes han utilizado la información recogida en dos teléfonos móviles y la grabadora incautados a Koldo García, además de la información contenida en los dispositivos de Víctor de Aldama y de sus socios Alfonso Serrano, Ignacio Díaz Tapia, César Moreno e Íñigo Rotaeche.

Negó vinculos con Aldama

En su intervención en la Comisión de Investigación del Senado sobre el caso Koldo, Ángel Víctor Torres negó vínculos con el comisionista de la trama, Víctor de Aldama: "No tengo trato con ese señor", respondió, negando las acusaciones de Víctor de Aldama. Rechazó haber cobrado o pedido 50.000 euros, como declaró el comisionista en el Tribunal Supremo.

También rechazó haber tenido contactos "con señoritas". "Lo que le puedo asegurar es que yo no he ido a ningún piso", dijo Torres en relación al supuesto piso que Aldama aseguró haber alquilado en la zona de Atocha en Madrid. Tampoco otorgó, según su testimonio, un trato de favor desde el Gobierno de Canarias a las empresas patrocinadas por el presunto "nexo corruptor".

