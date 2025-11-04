Torres demandará a Aldama tras el informe de la UCO: "No hay mordidas ni comisiones ni por mí ni por mi Gobierno"

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, no solo se reafirma en que no participó en la trama de las mascarillas tras analizar el informe de la UCO de la Guardia Civil, sino que pasa al ataque y anuncia una demanda contra el comisionista Víctor de Aldama. Durante una comparecencia esta tarde en la sede de su ministerio, Torres ha sostenido que el informe dejaría acreditado que "no hay mordidas ni comisiones ni por mí ni por mi Gobierno". Tampoco el consumo de mujeres prostituidas u otras acusaciones que durante los últimos meses lanzó el empresario. Por todo ello, ha anunciado una demanda por intromisión al honor personal y familiar. Unas "difamaciones" que ha extendido al PP para exigirles disculpas.

El informe de la UCO señala que Koldo consiguió que el entonces presidente de Canarias y ahora ministro se encargara directamente de reclamar pagos pendientes de su Gobierno a una empresa de Víctor de Aldama por contratos de material sanitario en plena pandemia. Según ha defendido Torres, apoyándose en el informe, “no hubo ningún proceder fuera de la ley”. Por el contrario, constataría que "la empresa no llegó por el presidente del Canarias, intervine meses después de que fuese contratada, con el material sanitario ya suministrado".

"No participé en la contratación", argumentó para justificar que su intervención se produce "ante la evidencia de que los pagos no se habían realizado". Según el contrato, un 50% se pagaría al hacer el pedido y el restante al recibirlo. Algo que no ocurrió y por lo que habría intervenido porque "estábamos incumpliendo un contrato firmado". Un momento en el que "no teníamos material sanitario", recuerda. En esta línea, fuentes de Moncloa señalan que del contenido del informe se derivan las gestiones de un presidente autonómico "batallando por conseguir mascarillas y material sanitario" en un contexto de pandemia en el que no había acceso.

El titular de Política Territorial se reafirma asimismo en que no ha tenido nunca relación con Aldama. "No cené con Aldama, sino con Ábalos", ha explicado respecto a uno de los mensajes que recoge el informe. La Guardia Civil apunta a una posible reunión, celebrada en julio de 2020, entre el ministro y el comisionista. El encuentro habría tenido como finalidad desatascar el pago de los tapabocas y la compra de PCR: "En cuanto a la persona a la que se refiere como la que conoció el otro día, podría ser Víctor de Aldama, ya que, según se ha detallado [...], se habría reunido con él, y supuestamente con Koldo García, el día 15 de julio de 2020", concluyen los agentes.

"Las pruebas que el juez Puente pidió a Aldama se ha evidenciado que no existían. Ni había pruebas ni había conversaciones, la UCO lo deja en evidencia", se ha descargado el ministro socialista tras denunciar una persecución. Por parte del comisionista, a quien ahora demandará, pero también por la oposición. "Hay líneas que no se pueden traspasar", criticó respecto a la "amplificación de difamaciones".

Cierre de la instrucción

El Gobierno ha cerrado filas con el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, tras conocerse el informe de la UCO de la Guardia Civil sobre su participación, cuando era presidente de Canarias, en el pelotazo de las mascarillas. “Queda absolutamente claro y demostrada la falsedad de las acusaciones contra el ministro”, ha zanjado la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría.

Fuentes de Moncloa apuntan en privado que en el informe no se revela ninguna información nueva y demostraría que el titular de Política Territorial no habría cometido “ningún delito”. De ahí que las mismas fuentes insisten en su "máxima tranquilidad", pero sin esconder "enfado" por las acusaciones durante los últimos meses de presunta corrupción. "No se ha encontrado nada", subrayan para ironizar que "el PP va de decepción en decepción".

Para sostener estos argumentos se basan asimismo en que el Supremo ha cerrado la instrucción con la apertura de juicio para el asesor Koldo García, el presunto “nexo corruptor” de la trama, Víctor de Aldama y el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, “sin que exista ninguna mención sobre Canarias ni sobre el ministro Torres”.