Crisis en la Generalitat
El Gobierno apunta a un "fraude de ley" de Mazón si solicita baja médica para evitar la comisión de investigación
La comisión de investigación de la dana en las Corts ha convocado para la próxima semana al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero desde el Ejecutivo deslizan que no acudirá al tener solo obligación de hacerlo en el Congreso o el Senado
Carlos Mazón no tiene prescrita ninguna baja médica, pero desde su entorno aclaran que el todavía president en funciones de la Generalitat "hará en todo momento lo que le diga su facultativo", sin descartar nada ante las informaciones que avanzaban este extremo. En caso de concedérsele, cabría la posibilidad de evitar su comparecencia en las comisiones de investigación sobre la dana en las Corts y el Congreso, previstas para el 11 y el 17 de noviembre respectivamente. “Estaríamos presuntamente ante un fraude” de ley, ha asegurado tajante la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en caso de confirmarse las informaciones que apuntan en este sentido.
“Sería grave”, ha concluido la representante de Sumar en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, aprovechando para cargar contra la patronal por relacionar bajas laborales por enfermedades con “bajaciones” o pedirle al PP que se pronuncie sobre este caso tras presentar un plan contra lo que denominan “absentismo” laboral.
La ministra de Sanidad, Mónica García, también ha elevado el tono contra Mazón para defender que las bajas médicas son “para proteger la salud, no para proteger la indecencia política". “Me parece grave alegar un problema de salud mental” para evitar el trago de asistir a una comisión de investigación sobre las responsabilidades políticas en la gestión de la dana. Una forma de “frivolizar”, dijo, frente a la ciudadanía valenciana y las víctimas “muy vulnerables” que han sufrido la tragedia.
La comisión de investigación de la dana en las Corts ha convocado para la próxima semana al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero desde el Ejecutivo deslizan que no acudirá al tener solo obligación de hacerlo en el Congreso o el Senado. “Nuestra obligación es comparecer, no así en las comisiones autonómicas”, ha aclarado la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, haciendo referencia al artículo 76 de la Constitución.
