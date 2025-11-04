Juicio al fiscal general
González Amador carga en el Supremo contra el fiscal general por la filtración del correo de su defensa: "García ortiz me había matado públicamente"
La pareja de Ayuso admite que optó por el pacto con Fiscalía por su "intuición" de que Hacienda sabía que él era pareja de Isabel Díaz Ayuso
El empresario Alberto González Amador, que ejerce la acusación particular en la causa que ha sentado al fiscal general del Estado en el banquillo por un delito de revelación de secretos, ha cargado duramente contra Álvaro García Ortiz durante su declaración de este martes en el Tribunal Supremo. Ha afirmado que cuando se filtró el correo electrónico en el que su defensa ofrecía un pacto a la Fiscalía para evitar llegar a juicio por fraude a Hacienda fue consciente de su situación: "El fiscal García Ortiz me había matado públicamente".
Durante su declaración en el juicio, en el que ha aparecido con una imagen muy diferente a la de anteriores comparecencias, con el pelo largo y visiblemente más delgado, la pareja de Ayuso ha admitido que optó por el pacto con Fiscalía por su "intuición" de que Hacienda sabía que él era pareja de Isabel Díaz Ayuso.
La causa contra el fiscal general tuvo su origen en la querella que presentó el empresario Alberto González Amador ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, tras sentirse perjudicado por nota de prensa de la Fiscalía que incluía datos personales de las comunicaciones entre su abogado y el fiscal Salto encaminadas a conseguir un pacto que le evitara llegar a juicio por fraude a Hacienda. En dicha comunicación el abogado reconocía la comisión por parte de su cliente de dos delitos, si bien las primeras informaciones que salieron en prensa apuntaban a que la iniciativa del pacto había partido de la Fiscalía. Puso estas negociaciones en conocimiento del jefe de Gabinete de su novia, Miguel Ángel Rodríguez. El intento del Ministerio Público en desmentir este relato es lo que a la postre permitió escalar la causa hasta el Tribunal Supremo contra el fiscal general.
