Javier Arenas, sorprendido usando un váper en el Senado durante el Pleno

El ‘número dos’ del PP en el Senado, Javier Arenas, ha sido captado este martes inhalando un cigarrillo electrónico en su escaño durante el Pleno de la Cámara Alta, mientras intervenía la ministra de Sanidad, Mónica García. El veterano dirigente popular ha negado posteriormente “bajo ningún concepto” haber estado fumando, aunque ha admitido que deberá “revisar las imágenes” difundidas.

Ha ocurrido en torno a las 17:30 horas de este martes durante la sesión de control al Gobierno en el Senado, cuando el senador del PP Enrique Ruiz Escudero ha dirigido una pregunta a la ministra Mónica García.

Cuando estaba respondiendo García, Javier Arenas ha aparecido por detrás en el plano que estaba mostrando la realización y ha sacado de su bolsillo un cigarrillo electrónico, inhalándolo mientras una compañera de la bancada 'popular' le advertía de que estaba siendo enfocado por las cámaras.

Ante el aviso, el senador del Partido Popular ha guardado de nuevo el dispositivo y se ha tapado la boca con la mano para expulsar el humo discretamente.

Al ser preguntado en los pasillos del Senado si estaba fumando, Arenas ha insistido hasta en dos ocasiones en que “bajo ningún concepto”, aunque ha reconocido que “tendrá que revisar las imágenes”.

Reacción de la ministra Mónica García

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha reaccionado en una publicación en X (antes Twitter), recogida por Europa Press, en la que se pregunta si el senador estaba realmente usando un vaporizador electrónico mientras ella intervenía.