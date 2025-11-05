Lucía Feijoo Viera

Un bombero se emociona al defender a los trabajadores del 112 durante la DANA: “Tenían a su familia allí y siguieron atendiendo llamadas”

La comisión del Congreso que investiga la gestión de la DANA vivió un momento de gran emoción cuando el bombero Alejandro Carabal, vecino de Massanassa, rompió a llorar al recordar la entrega de los trabajadores del 112, muchos de los cuales atendían llamadas mientras sus propias familias estaban en las zonas inundadas. Carabal pidió “no culpar” a los operadores por la saturación del sistema y defendió su labor “en condiciones imposibles”.