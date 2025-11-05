Lucía Feijoo Viera

Esteban Urreiztieta niega que tratara de dañar a la Fiscalía al publicar las negociaciones con González Amador

El periodista de El Mundo Esteban Urreiztieta ha negado hoy que su intención al publicar la existencia de negociaciones abiertas entre la Fiscalía y González Amador fuera “dañar el prestigio de la Fiscalía”. En este sentido, ha explicado que les resultó llamativo que fuese la Fiscalía quien se dirigiera así al contribuyente acusado de defraudar. Urreiztieta ha añadido que su periódico descartó publicar la información facilitada por Miguel Ángel Rodríguez en la que decía que Fiscalía había retirado su propuesta “por órdenes de arriba” al no poder confirmar con sus fuentes dicho extremo. “¿Qué hay de dañino para la Fiscalía contar que, el día anterior, el fiscal del caso se había dirigido a González Amador para decir: podemos llegar a un acuerdo?”, se ha preguntado. Antes de concluir, Urreiztieta ha defendido la veracidad de todo lo publicado por El Mundo.