Lucía Feijoo Viera

José Precedo asegura que el fiscal general del Estado es “inocente”

El periodista de ‘elDiario.es’, José Precedo, ha declarado en el Tribunal Supremo por el juicio a Álvaro García Ortiz. El Fiscal General del Estado podría ir seis años a la cárcel por el delito de revelación de secretos y se le juzga por filtrar presuntamente unos correos sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso. En su comparecencia, el periodista ha asegurado que en 22 años de carrera el fiscal “no me ha pasado un papel nunca”. Añade estas palabras: “Yo sí sé quién es la fuente”, lo que ha provocado tensión en el tribunal y una advertencia del juez. Sin embargo, Precedo comenta que se encuentra bajo un “dilema moral gordo” para proteger a su fuente, pero que sabe que el fiscal general es “inocente”.