Senado
El PP citará por cuarta vez a Torres en la comisión Koldo tras el último informe de la UCO
La portavoz de los populares en el Senado, Alicia García, dice que "deberá repetir" y le tilda de "mentiroso cumpulsivo"
"Ha mentido y deberá repetir". Con esa clara frase la portavoz del Partido Popular (PP) en el Senado, Alicia García, anunció este jueves en una solemne comparecencia en el Salón de Pasos Perdidos de la Cámara Alta que su grupo, que ostenta mayoría absoluta, volverá a llamar a declarar a la comisión de investigación sobre los escándalos de corrupción que salpican al PSOE, por cuarta vez, al ministro de Política Territorial y ex presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres. Se trata de la misma comisión en la que la semana pasada compareció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Todo tras la publicación esta semana del informe sobre su relación con la trama de José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García elaborado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) que la portavoz García calificó de "demoledor", pese a las explicaciones dadas por Torres asegurando que no hay nada delictivo en el mismo, lo que incluso ha llevado al Gobierno a pedir al PP que pida disculpas al ministro.
Torres ya compareció en la comisión Koldo del Senado el 28 de noviembre de 2024 y el 21 de enero y 6 de marzo de este año, en las comparecencias número 40, 45 y 54, respectivamente, de las 92 celebradas hasta ahora. En la del 6 de marzo, el ministro mostró una fotocopia del único Whatsapp que le envió De Aldama en 2020, al que, aseguró, nunca contestó, y en una rueda de prensa este martes el ministro subrayó que el nuevo informe de la UCO deja en evidencia que solo existió ese mensaje. García, en cambio, sostiene que Torres ha mentido sobre su relación con el comisionista de la trama y aduce para ello que ocultó que habría cenado con él. "Es un mentiroso compulsivo", aseguró sobre el titular de la cartera de Política Territorial y Memoria Democrática.
Noticia en elaboración.
