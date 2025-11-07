La Audiencia de Madrid confirma procesamiento de González Amador y rechaza más diligencias antes de llegar a juicio
La sustituta de la juez Iglesias ya abrió el juicio oral el pasado septiembre y añadió la pertenencia a grupo criminal
La Audiencia de Madrid ha rechazado el recurso que interpueso la defensa del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta Madrileña, contra su auto de procesamiento por dos delitos de fraude fiscal y uno de falsedad documental. El abogado Gabriel Rodríguez Ramos acudió al tribunal de apelación señalando la necesidad de prácticar más prueba de descargo, pero los magistrados le responden que éstas no son "ni necesarias ni útiles para esclarecer los hechos objeto de investigación", y ratifican la decisión de sentarle en el banquillo.
En todo caso, y al no tratarse de recursos de carácter suspensivo, el procedimiento siguió su curso y el pasado mes de septiembre la jueza Carmen Rodríguez-Medel, que había asumido provisionalmente la causa al jubilarse Iglesias, dictó la apertura de juicio oral contra el empresario por cuatro delitos. A los dos fraudes contra Hacienda y la falsedad contable incorpora ahora el de organización criminal.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una campaña en Badajoz anima a recurrir la nueva tasa de basura para que se anule y se devuelva
- Se cumplen 28 años de la riada en Badajoz: 'Necesitamos pasar página
- Badajoz estrena este sábado 8 de noviembre su mercado de flores y plantas en la plaza Alta
- Sorteo de las VPO de Badajoz: comprueba si estás entre los primeros
- Muere una persona al precipitarse desde una ventana del hotel Zurbarán (Badajoz)
- La Crónica de Badajoz invita a bollos de La Cubana, café y chocolate para inaugurar su sede
- En Las Vaguadas está todo vendido antes de que termine la obra
- Investigan la desaparición de fentanilo del Hospital Materno Infantil de Badajoz