Caso Koldo
Koldo y Aldama, citados a declarar en la Audiencia Nacional por el informe de la UCO sobre el ministro Torres
El juez Moreno cita al exasesor el próximo día 27 y al comisionista al día siguiente en relación con la compra de mascarillas en Canarias durante la pandemia
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha citado a declarar como imputados los próximos días 27 y 28 de noviembre al exasesor del Ministerio de Transportes Koldo García y al empresario Víctor de Aldama en la causa que investiga los contratos de compraventa de mascarillas durante la pandemia.
En una providencia, el titular del Juzgado Central de Instrucción Dos acuerda esta diligencia a instancias de la Fiscalía una vez recibido el informe 155/2025, de 30 de octubre, de la Unidad Central Operativa de Delincuencia Económica de la Guardia Civil (UCO) en relación con los contratos de mascarillas en Canarias.
En concreto, Víctor de Aldama comparecerá ante el magistrado el día 27 de noviembre, mientras que Koldo García lo hará un día después, el 28 de noviembre, ambos a las 10 horas.
