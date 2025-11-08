Cargas policiales
Tres detenidos en una manifestación neonazi de 'Núcleo Nacional' en Madrid
La Policía Nacional ha intervenido con varias cargas para dispersar la protesta autorizada bajo el lema “Contra la impunidad de los políticos corruptos”
Redacción
Agentes de la Policía Nacional han detenido este sábado a tres personas durante una manifestación convocada por el grupo neonazi 'Núcleo Nacional' frente al Congreso de los Diputados, en pleno centro de Madrid, según han confirmado fuentes de la Delegación del Gobierno.
Durante la protesta, que contaba con autorización, alrededor de los 700 asistentes han lanzado insultos contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Además, han entonado himnos fascistas como el Cara al sol y han coreado consignas xenófobas.
La marcha celebrada bajo el lema 'Contra la impunidad de los políticos corruptos', que comenzó en torno a las 19:00 horas, ha reunido a decenas de simpatizantes de esta organización que se autodefine como nazi. Ante la presencia de símbolos y cánticos de carácter fascista, unidades de la UIP (Unidad de Intervención Policial) han acudido para controlar la situación.
Tras varios momentos de tensión y varias cargas policiales, los manifestantes se han dispersado y la calle ha quedado despejada.
- Se cumplen 28 años de la riada en Badajoz: 'Necesitamos pasar página
- Sorteo de las VPO de Badajoz: comprueba si estás entre los primeros
- Muere una persona al precipitarse desde una ventana del hotel Zurbarán (Badajoz)
- En Las Vaguadas está todo vendido antes de que termine la obra
- Condenados cuatro jóvenes por traficar con cocaína y marihuana en Badajoz
- El Tribunal de Cuentas detecta deficiencias en las subvenciones de la Diputación de Badajoz en 2023
- Método del Gigoló': Detienen a un hombre que seducía a mujeres y les robaba joyas y dinero
- Los galardonados con el Premio Empresario de Badajoz reciben el aplauso de la sociedad el próximo 13 de noviembre