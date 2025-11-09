Fallece Pelayo Roces, fundador de Foro Asturias, a los 65 años

Pelayo Roces, quien fuera vicepresidente de la Junta General del Principado, falleció este domingo a los 65 años. Figura relevante de la política asturiana, fue fundador de Foro Asturias y durante años ejerció como mano derecha de Francisco Álvarez-Cascos. Precisamente, una de sus últimas apariciones fue en el juicio contra el expresidente del Principado por un presunto delito de apropiación indebida del que finalmente fue absuelto.

El langreano, que en su faceta profesional fue industrial auxiliar de la construcción, comenzó su trayectoria política siendo muy joven. Ingresó en el Partido Popular en 1982, con apenas 22 años. Fue concejal en el Ayuntamiento de Siero y nombrado presidente comarcal del partido en 1995.

Ese año dio el salto a la Junta General del Principado de Asturias como diputado autonómico, convirtiéndose en vicepresidente segundo durante tres legislaturas consecutivas. Durante ese periodo también ejerció como portavoz de las áreas de Urbanismo y Vivienda y, posteriormente, de Infraestructuras.

En 2011, presentó su renuncia como diputado del PP, un día después de que el exministro Francisco Álvarez-Cascos anunciase que estaba dispuesto a liderar un nuevo partido, al verse frustrada su designación como candidato de los populares en Asturias en favor de Isabel Álvarez-Espinosa. "Tengo una sensación rara, pero creo que este ya no es mi partido", explicó entonces al presentar su acta de renuncia y su baja en el PP.

Su puesto en la Junta fue ocupado entonces por José Manuel Felgueres: "Entrego el acta, lo que no es mío; siempre tuve muy claro que el acta de diputado lo tengo por el PP y, como suele ser lo habitual en mí, suelo devolver lo que no es mío", esgrimió.

