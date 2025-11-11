Sánchez deberá dar cuenta este miércoles en el Congreso del "bloqueo legislativo" impuesto por Junts

Pedro Sánchez encarará este martes un pleno largo en el que deberá dar cuenta del estado de la legislatura tras el "bloqueo legislativo" impuesto por Junts. El PP, con el visto bueno unánime de la Junta de portavoces, ha sumado una tarea más al presidente del Gobiero, explicar si el Ejecutivo cuenta con los apoyos necesarios para seguir adelante tras la ruptura de las relaciones con los posconvergentes. Además, Sánchez deberá informar sobre las últimas cumbres internacionales en las que ha participado, la situación de los servicios públicos, ambas por petición propia, y sobre "la corrupción que afecta a su Gobierno, su familia y al PSOE", también demandado por los populares.

El pasado jueves, un día después de que la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, anunciara que vetarán todas las iniciativas del Ejecutivo, el PP registró una petición para que Sánchez compareciese ante el pleno de la Cámara Baja y explicara "cómo pretende garantizar la gobernabilidad de España, una vez constatada la ruptura de la mayoría de la investidura y la intención de promover un bloqueo legislativo por parte de sus socios".

Este martes, la decisión de la Junta de portavoces, donde están representados todos los partidos, ha sido incluir este motivo entre los asuntos por los que Sánchez deberá dar cuenta ante el pleno este miércoles. La votación, que requería de unanimidad, ha contado con el visto bueno del PSOE, que confian en que el asunto quede disuelto entre el resto de la temas. Y el PP, que era partícipe de celebrar una comparecencia monográfica sobre este asunto, ha acabado cediento.

Choque de modelos

Desde el Gobierno avanzan que la intervención inicial del presidente del Gobierno buscará centrarse principalmente en los servicios públicos, principalmente en la sanidad, para contrastar las políticas del Ejecutivo central con los recortes que achacan al PP en las comunidades autónomas donde gobiernan. "Será interesante ver esa contraposición de modelos", apuntaba este martes la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

Una confrontación de modelos y programas que en materia de sanidad ha puesto en la diana la defensa del derecho al aborto o la polémica por la crisis de los cribados de cáncer. A los populares se les acusa de ceder a la agenda de la ultraderecha en la privatización de los servicios públicos, pero también en materia de inmigración, memoria democrática o derechos LGTBI.

Por su parte, la portavoz popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha dejado claro que una de las líneas de ataque será el "poco recorrido" que le queda a la legislatura tras la ruptura de Junts con el Gobierno. "Hoy Sánchez tiene en el Congreso una mayoría en contra de su Gobierno. Es legal que insista en mantenerse hasta 2027 como no para de repetir, pero lo que no es es legítimo. En una democracia parlamentaria, el Gobierno se sostiene porque tiene una mayoría parlamentaria a su favor, no en contra", ha lamentado la dirigente del PP

