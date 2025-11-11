Vox designa a Óscar Fernández candidato en Extremadura

Óscar Fernández será el candidato de Vox a las elecciones del 21 de diciembre en Extremadura, tal y como ha anunciado este martes el secretario general de la formación, Ignacio Garriga, en una comparecencia al término de la reunión de la Ejecutiva del partido que ha realizado la designación, presidida por Santiago Abascal. Fernández es actualmente el portavoz del partido en la Asamblea de Extremadura y sustituirá a Ángel Pelayo Gordillo, que a partir de ahora se centrará en su actividad en el Senado, tal y como ha anunciado el propio Garriga.

El número dos de Abascal ha vuelto a incidir en las críticas a la presidenta popular de la Junta de Extremadura, María Guardiola, quien decidió convocar anticipadamente las elecciones ante la falta de acuerdo presupuestario con Vox. Una actitud que este mismo martes el secretario general del PP, Miguel Tellado, elogiaba como propia de una "demócrata ejemplar". Garriga, en cambio, la acusó de no pactar con Vox "porque prefería defender el pacto verde europeo, las políticas de inmigración masiva y esas políticas de género", a diferencia de lo que hicieron otros de sus homólogos en comunidades como Baleares, Murcia o la Comunidad Valenciana, tal y como remarcó Garriga.

Para el secretario general de Vox, Guardiola intentó de manera infructuosa ponerles en un brete, el de "sillones o principios, pensando que elegiríamos lo que tradicionalmente ha hecho el bipartidismo, y por supuesto nosotros elegimos principios. Y por eso ha sido la señora Guardiola quien ha decidido convocar las elecciones. Nosotros creemos que los extremeños merecen mucho más", concluyó.

Óscar Fernández (Cáceres, 1978), casado y padre de dos hijos, será el cabeza de lista por su provincial natal, donde es presidente provincial de Vox, mientras que Ángel Pelayo lo será por Badajoz, aunque con la intención de que se mantenga como senador por designación autonómica, con el cometido, expresado por el propio Garriga, de "liderar el grupo de Vox en el Senado". Fernández, diplomado en enfermería y gerente regional de una empresa farmacéutica, defenderá en la campaña de diciembre, entre otros postulados, una oposición radical al cierre de la central nuclear de Almaraz, uno de los asuntos que se atisba como más recurrente en la campaña autonómica.

Fuentes de la dirección nacional de Vox destacan la buena labor de implantación que Fernández y sus compañeros extremeños han llevado a cabo en los útlimos años en un territorio particularmente difícil, por su sociología, para la derecha en general y para Vox en particular. Un trabajo que ha dado sus frutos en una importante presencia en los ayuntamientos grandes y medianos de esa comunidad autónoma, en la que el PSOE ha gobernado casi siempre en democracia, con el recientemente fallecido Guillermo Fernández Vara como presidente entre 2007 y 2011, y posteriormente, después de que gobernase el popular José Anrtonio Monago una única legislatura, entre 2015 y 2023, cuando perdió el poder.

