Un experto de la UCO, en el Supremo: “Lo que se ve es un dominio a todos los niveles al fiscal general del Estado"

Uno de los guardias civiles que declararon como peritos en el juicio en el que Álvaro García Ortiz se enfrenta a una petición de seis años cárcel afirmó que “lo que se ve es un dominio a todos los niveles del fiscal general del Estado”. El experto que participó en la redacción de los informes aportados en la causa por la Unidad Central Operativa (UCO) aseguró que asociaron la filtración que se juzga como un delito de revelación de secretos a la Fiscalía General del Estado, “porque se compadece con todo lo que tiene" la institución y, en concreto, su titular, por ser un órgano jerarquizado.

“Toda esa información, expediente tributario y denuncia [contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, por delito fiscal], lo recibe el viernes por la tarde; pasa un fin de semana y el martes se publica. Lo dice también la fiscal jefa Provincial [Pilar Rodríguez, que comenta que tras estudiarlo, ‘se decide dar publicidad’]. No hay ningún juzgado que esté nombrado que yo sepa. Para nosotros es un precedente bastante claro”, asegura uno de los tres expertos, entre los que se encuentra el número dos de la UCO, el teniente coronel Antonio Balas.

Lucía Feijoo Viera

Aunque era difícil identificarlo, al comparecer junto a otros dos compañeros, la que fue abogada general del Estado Consuelo Castro se dirigió directamente a él, al mencionar su número identificativo. “Nosotros no hacemos investigaciones prospectivas”, defendió el jefe del dispositivo de la UCO, al explicarle por qué habían dirigido la investigación contra Álvaro García Ortiz y no contra "las 499 personas con acceso a la carpeta de guardia" de la Fiscalía Provincial de Madrid, así como a otras personas que pudieron acceder al correo del 2 de febrero de 2024, en el que González Amador asumía la comisión de dos delitos fiscales.

El investigador se mostró tajante: "Se centra en personas con un propósito, una disponibilidad. Si no han transmitido ninguna cuestión rara a la instrucción... Lo que usted marca es una investigación prospectiva. En esto y en cualquier otra investigación. Yo solo llevo investigando desde 1999". La abogada del Estado, como el que no quiere la cosa, califica de "creativa" la investigación que apuntó al fiscal general.

La respuesta del agente fue contestada por el público asistente a la sala de vista con risas ostensibles, motivo por el que el presidente del tribunal, Andrés Martínez-Arrieta, recordó que están prohibidas las muestras de agrado y desagrado con lo que manifiestan los testigos y peritos.

Para ese momento, los expertos de la Unidad Central Operativa ya habían afirmado que “se ve que es una filtración un poquetín en directo”, porque se produce a partir de las 21.34 del día 13 de marzo de 2024, cuando hay una llamada de whatsapp de García Ortiz a la fiscal jefa Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. Señalaron que el correo de 2 de febrero en el que Alberto González Amador admite, a través de su abogado, la comisión de dos delitos fiscales, “que finalmente termina filtrándose está en poder del fiscal general del Estado desde las 21.59".

Añadieron que "a las 22.01 el fiscal disponía de todos los demás, a excepción del del 12 de marzo", que es el que da pie a que El Mundo informe erróneamente de que el intento de pacto partió de la fiscalía y no la defensa. Ese se consigue “mucho más tarde”, a las 23.59, precisó uno de los agentes.

Volcado completo

Consuelo Castro preguntó si los agentes “pidieron autorización” para hacer “el volcado completo” de la documentación de García Ortiz. Tras asegurar que no se acordaba de ese tema en concreto, el uniformado indicó que “posiblemente”, porque mantuvo “comunicaciones” con el instructor: “Se fue dando cuenta al magistrado”, especificó.

La sesión había comenzado con las declaraciones de los agentes que participaron en los registros de los despachos del propio Álvaro García Ortiz y de la fiscal jefa Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. Durante sus comparecencias la defensa del fiscal general se interesó sobre el marco temporal delimitado por el juez instructor, Ángel Hurtado. Los agentes señalaron que "técnicamente" y por cuestiones de tiempo, si no se quería extender el registro durante semanas, es imposible delimitarlo en el momento del volcado, por lo que se procede a hacerlo al analizar el contenido.

