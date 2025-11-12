Hacienda convoca el lunes a las autonomías para abordar la financiación y los Presupuestos

El Ministerio de Hacienda ha citado a todas las comunidades el próximo lunes al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para empezar a detallar un nuevo modelo de financiación autonómica y para fijar las condiciones para los Presupuestos Generales del Estado. En la cita, que arrancará a las doce del mediodía en Madrid, la ministra María Jesús Montero presentará la senda fiscal propuesta por el Gobierno, que es el paso previo para la elaboración de las cuentas públicas y, según consta en el orden del día de la reunión, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, se ha añadido un último punto –el número seis- para abordar “el estado de la situación de la reforma del sistema de financiación autonómica”.

La voluntad del Gobierno de Pedro Sánchez es empezar a trazar las líneas maestras del nuevo sistema con el que Catalunya aspira a lograr una financiación singular, cuyo método el Ejecutivo hace extensible a las autonomías que lo soliciten. Fuentes conocedoras del estado de las negociaciones apuntan que se abrirá el debate, con una ronda para atender a las reclamaciones de cada territorio, pero que no se presentará todavía un plan formal. El movimiento de Hacienda llega después de que ERC, como avanzó este diario, decidiera posponer hasta 2026 el debate y la votación de la proposición de ley registrada en septiembre en el Congreso para que Catalunya recaude íntegramente el IRPF. El partido de Oriol Junqueras expresó con este gesto su voluntad de atender una petición del PSC, que siempre ha defendido que, antes de abordar la gestión de los impuestos, es necesario definir el modelo de financiación. La principal incógnita del nuevo sistema es si respetará el principio de ordinalidad —es decir, que las autonomías reciban según lo que aportan—, un factor imprescindible para los republicanos, así como en cuánto se incrementarán los recursos destinados a cada comunidad.

De la documentación enviada a los gobiernos autonómicos, también se desprende que la intención de Hacienda de cara a la nueva propuesta de margen de déficit, que antes de aprobarla en el Consejo de Ministros se debe plantear a las comunidades, pasa por ofrecer “más recursos a las comunidades autónomas”. Tras este trámite, cuente o no con el apoyo de las que están gobernadas por el PP, se llevará al Consejo de Ministros y posteriormente al Congreso. Un camino que no será fácil, porque Junts ya ha avanzado su rechazo, lo que implica que deberá someterse hasta en dos ocasiones a votación. En caso de persistir el voto negativo del Congreso, se desechará la propuesta del Ejecutivo y las cuentas públicas se elaborarán con la actual senda fiscal. En el Gobierno minimizan las consecuencias e, incluso, reconocen que beneficiaría a la Administración General del Estado.

La formación de Carles Puigdemont ha avanzado asimismo su rechazo a los Presupuestos, pese a lo que el Gobierno mantiene la intención de presentarlos. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, volvió a insistir este miércoles durante su comparencia en el Congreso en alargar la legislatura hasta 2027. “Con o sin presupuestos”, aseguró ya el pasado viernes tras confirmar Junts su intención de bloquear las normas del Gobierno. En el proyecto de Presupuestos se pretende multiplicar la inversión en vivienda y servicios públicos para fortalecer el Estado de bienestar, en contraposición a las privatizaciones que Sánchez ha denunciado en las comunidades autónomas gobernadas por el PP. Aunque los tumbe el Congreso, las cuentas servirían al Ejecutivo para exhibir su proyecto.

