El PP ve refrendado que la amnistía es "corrupta e ilegal" tras la decisión del abogado general de la UE

El Partido Popular ve refrendado que la ley de amnistía que impulsó el Gobierno que preside Pedro Sánchez en beneficio de los condenados por el proceso soberanista en Cataluña es "corrupta e ilegal en Europa" tras la decisión del abogado general de la UE conocida este jueves.

Desde la formación que preside Alberto Núñez Feijóo reaccionaron rápidamente tras conocerse que el abogado general de la Unión Europea Dean Spielmann considera que algunas disposiciones de la ley de amnistía relativas a la exención de la responsabilidad contable que se juzgaron en el Tribunal de Cuentas podrían ser incompatibles con el derecho a la tutela judicial efectiva, pero, en cualquier caso, la extinción de responsabilidad de los demandados por actos que afecten a los intereses financieros de la Unión no es contraria al Derecho de la Unión. Tampoco lo es amnistiar a la célula de los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR) a los que se intervinieron sustancias susceptibles de convertirse en explosivos.

A través de un mensaje en la red social X, Cuca Gamarra, vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, señaló que "la amnistía de Sánchez, además de inmoral e ilegítima, no cumple con la legislación europea, según el abogado general de la UE". Y apostilló que "esta legislatura comenzó con una ley corrupta e ilegal en Europa. Este Gobierno es insostenible".

En su mensaje en las redes sociales, Gamarra, antigua número dos del PP y también ex portavoz del partido en el Congreso de los Diputados, adjunta un pantallazo con un párrafo de las conclusiones de Spielmann, en concreto las referidas a la exención de responsabilidad contable. En declaraciones a los medios en el pasillo del Congreso, Gamarra aseguró que a la espera de la sentencia definitiva del Tribunal General de la Unión Europea (TJUE), porque "hay que ser respetuosos con los tiempos", dijo, lo que a su juicio plantea el abogado general es que "se ha podido vulnerar por parte de España, por parte del Gobierno con la aprobación de esta ley, los principios del Estado de derecho, y por tanto se ha vulnerado lo que es la legislación europea". Para la vicesecretaria de los populares se trata de un asunto "de máxima gravedad" del que su partido venía "advirtiendo y alertando".

"Una ley inmoral"

Preguntada por otro de los aspectos de la resolución del abogado general comunitario, que textualmente señala que la norma para el olvido legal de los delitos sentenciados por el Tribunal Supremo (TS) en 2019 y a los que se enfrentaría aún el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, "parece haberse aprobado en un contexto real de reconciliación política y social, y no constituye una autoamnistía", tal y como viene sosteniendo el PP, Gamarra contestó que de momento se trata únicamente "de un informe", y apostilló que "aquí, lo único que vale es la sentencia del TJUE".

Igualmente, eludió contestar a otra de las afirmaciones del abogado general de la UE, que sostiene finalmente que la amnistía no afectó a los intereses financieros de la Unión. "Leeremos con profundidad, en estos momentos solo hay una serie de teletipos, y esperamos a su lectura íntegra, pero creo que ese titular, en el que cuál el abogado general advierte de la vulneración del Estado de derecho por parte de una ley española, es lo suficientemente contundente y grave para que seamos conscientes de que hablamos de una ley que ha vulnerado el Estado de derecho español, y por tanto el Estado de derecho europeo", concluyó. Para la vicesecretaria del PP, en definitiva, quedan avaladas por la justicia europea "todas las actuaciones que se han llevado a cabo por parte de la justicia españolas" y "todas y cada una de las resoluciones que han sido dictadas por los tribunales españoles"

Gamarra sintetizó en todo momento la posición del PP reiterando una vez más que la ley de amnistía es el "instrumento a través del cual se compró una investidura, ni más ni menos. Por tanto, hablamos de una ley que es inmoral, porque ha sido utilizada única y exclusivamente con el objetivo de permanecer en el poder el presidente del Gobierno, después de haber perdido las elecciones", señaló en referencia a los comicios del 23 de julio de 2023, donde el PP fue la fuerza más votada.

Suscríbete para seguir leyendo