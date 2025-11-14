Un asesor de Pradas reclamó de forma urgente a las 16.40 horas la pieza de À Punt que informaba de las lluvias en Utiel, la Ribera y el Poyo

Un asesor de la consellera Salomé Pradas reclamó de forma urgente a las 16.40 horas la pieza de À Punt que informaba de las lluvias en Utiel, la Ribera y el Poyo, según consta en el acta de cotejo de mensajes que aportó a la causa la jefa de prensa de Emergencias, Aurora Roca, que declaró el pasado martes.

"Necesito urgentemente la pieza de À Punt"

El intercambio de mensajes entre Roca y un asesor de Pradas, Marco P. P., se produce a las 16.40 horas, cuando el Cecopi (Centro de Coordinación operativo integrado) estaba convocado aunque la reunión no comenzaría hasta las 17 horas. El asesor pide a la responsable de prensa, en letras mayúsculas: "Necesito urgentemente la pieza de noticia de À Punt en el telediario". Y en tres mensajes más enviados en el mismo minuto: "Por favor", "a ver qué es lo que han sacado", "lo necesita ya la consellera".

Mensajes cotejados por la LAJ del juzgado de la dana

La respuesta de Aurora Roca es inmediata: "Pues ahora lo buscamos", escribe a las 16.41 horas. A las 16.58 horas la jefa de prensa remite un pdf con el "Recull de prensa" 29 de octubre de 2024. "En su interior, se incluye una noticia cuyo contenido se corresponde íntegramente con la captura de pantalla incorporada al expediente con título 'Situació d’alerta per inundacions a la provincia de València'”, señala la letrada de la administración de justicia en el acta de cotejo, notificada a las partes.

En Utiel comenzaron las inundaciones de 13 a 13.30 horas

El telediario al que se refería el asesor de Pradas era en realidad el informativo de À Punt de las 14 horas, "Noticies Informatiu migdia", en el que se dio cumplida información de las alertas rojas en la provincia de Valencia que habían provocado los primeros incidentes en la Ribera, con un camionero desaparecido desde primera hora de la mañana. Y acacaban de llegar las primeras imágenes de Utiel, donde el Magro había comenzado a desbordarse entre las 13 y las 13.30 horas, según el registro de llamadas al 112.

Suárez menciona a Utiel, la Ribera y el Poyo

En ese informativo de À Punt intervino a las 15.12 horas el subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez, desde el centro de mando de la Generalitat en l’Eliana: “Que estemos centrados en la plana de Utiel no quiere decir que hayamos olvidado la Ribera. Toda esa lluvia en cabecera es lluvia que va bajando. Estamos haciendo seguimiento de todos los barrancos, […] también del barranco del Poyo. Es importante insistir: es una situación que debemos evitar cualquier tránsito y evitar cualquier zona próxima a un barranco”.

Fotograma de la intervención de Jorge Suárez en el informativo de À Punt de las 14 horas, el 29 de octubre de 2025. / Levante-EMV

"Nadie me habló de la peligrosidad del Poyo"

Cabe recordar que en su declaración como investigada del 11 de abril de 2025, Salomé Pradas aseguró, en respuesta sólo a las preguntas de su abogado, que "nadie le hablo de la peligrosidad del barranco del Poyo", según la transcripción de su declaración, incorporada a la causa. Pradas dijo que "les comentaron que habia una alerta activada cuyo seguimiento hacia la CHJ (Confederación Hidrográfica del Júcar). La CHJ emitio las tres bajadas de caudal consecutivas, pero no se habló de desbordamientos ni de lo que luego aconteció, no le avisaron en ningun momento que el barranco del Poyo se podría desbordar", defendió la entonces consellera de Justicia e Interior, responsable de las Emergencias.

Vídeos grabados y ocultados por Emergencias

Una afirmación que quedó matizada por los videos grabados por Emergencias, ocultos durante once meses, e incorporados a la causa en octubre. En un vídeo grabado a las 12.32 horas del 29 de octubre, se ve a Salomé Pradas anotar en unos folios, mientras atienden las explicaciones de Jorge Suárez, el técnico de más alto rango de Emergencias y con tres décadas de experiencia en la materia. Pradas reescribía a mano sobre un documento que llevaba impreso "Informe nº 2 Episodio Meteo "Dana Comunitat Valenciana Fecha 29/10/2024 Hora: 12.15 horas". En sus anotaciones, la consellera escribe "Río Magro", "Rambla Pollo" (sic), "alerta hidrológica" y la mención a "barrancos" y "bomberos forestales". Dos de los tres focos donde el día de la dana se produjeron el mayor número de víctimas.

Advertida por los técnicos

Otros vídeos entregados posteriormente a la jueza de la dana también certificaron cómo Salomé Pradas fue advertida de la primera subida del caudal que llevaba el Poyo a las 13.56 horas. Otro material audiovisual grabado por Emergencias a las 13.56 horas del 29-O muestra a dos trabajadores de Ilunion, la empresa gestora del teléfono de Emergencias 112, explicando detalles sobre los problemas que había causado la lluvia durante la mañana. Y en el mismo también se escucha a la consellera Pradas mencionar el "barranco del Poyo", detalle que había sido omitido en un vídeo anterior remitido por Emergencias. "No es la lluvia en sí sino lo que lleva el barranco, es lo que nos está preocupando… Más, por ejemplo, Quart de Poblet o Aldaia. Todo lo que viene de Buñol… Mire, por ejemplo, se está viendo aquí el barranco, es una zona de polígono o algo, es lo que nos extrañaba… Porque Quart de Poblet o Manises…” A lo que Pradas responde, asintiendo, "es lo que nos está preocupando, el barranco del Poyo".

Nuevas peticiones de declaraciones

En la declaración de la jefa de prensa de Emergencias, también se mencionó a otros dos periodistas: el jefe de prensa de Pradas, Héctor González, y Vicent Tafaner, jefe de prensa de Vicent Mompó, presidente de la Diputación de València. El abogado de Compromís, Armand Galán, ha solicitado a la jueza de la dana la comparecencia de ambos. González ya está citado, aunque aún no tiene fecha asignada.

