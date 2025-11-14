Junts pide elecciones tras salvar al Gobierno en el Congreso: "No pueden gobernar"

Un día después de salvar al Gobierno de prorrogar la vida de las nucleares y congelar las tasas de AENA, Junts ha subido el tono y ha recordado al PSOE que las negociaciones con su partido están rotas. El diputado Josep Pagès ha aprovechado la comparecencia del ministro de Justicia, Félix Bolaños, para insistir en que no tienen mayoría parlamentaria y para reclamar elecciones anticipadas. Durante su comparecencia, Pagès ha afirmado que el sistema parlamentario se basa en el principio de la mayoría parlamentaria y de gobierno y ha argumentado que "esta mayoría ya no existe".

Así, el parlamentario posconvergente ha defendido que su formación "no está al servicio de la estabilidad de España" y ha sostenido que el PSOE ya conocía que "si no se cumplían los acuerdos que habían alcanzado, no iba a haber estabilidad". En este sentido, ha recordado las enmiendas a la totalidad que Junts ha presentado a las 25 leyes que el Gobierno tiene en trámite en el Congreso y que hará lo propio con las nueve leyes que ya han pasado por el Consejo de Ministros, pero que aún no han empezado el curso parlamentario.

También ha advertido que tumbará todas sus reformas de la justicia que plantea el departamento de Bolaños. Es decir, que no permitirán que prospere la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Ministerio Fiscal, ni tampoco la Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal.

Pagès ha calificado la ruptura con Junts de "traumática" para el Gobierno y ha dado por hecho que los socialistas se encuentran actualmente en la "fase de negación". "Es la primera etapa del duelo caracterizada por la incredulidad, las personas actúan como si la pérdida no se hubiera acontecido. Lamento decirle que sí, esa ruptura ha tenido lugar, a lo mejor le ayudará a aceptarlo", ha subrayado el posconvergente en modo irónico.

Bolaños se desentiende de Puigdemont

Antes de entrar a la sesión en el Congreso, Bolaños ha restado importancia a la ruptura con Junts y ha celeberado la victoria del Gobierno en las dos votaciones de este jueves en el Congreso. El ministro ha sostenido que "es seña de identidad" del Ejecutivo desde 2018 el tener que "negociar con todos los grupos parlamentarios, con Junts y con el resto" para sacar adelante iniciativas.

También ha afirmado que el regreso a España de Puigdemont no es una cuestión que dependa "en absoluto" del Gobierno, pero ha calificado de paso "muy importante" el aval del abogado general de la Unión Europea en sus conclusiones. El titular de Justicia ha vuelto a defender la ley para exonerar a los encauzados por el 'procés', porque cree que sirvió para "superar definitivamente" la "mayor crisis" que ha vivido España.

"Los objetivos de esa ley ya están cumplidos: la normalización política, social, institucional en Catalunyaa es un hecho. Ese es el éxito de la Ley de Amnistía que con el tiempo se reconocerá y que mucha gente que ha opinado de manera crítica con esa ley, pues acabarán reconociendo", ha zanjado.

Suscríbete para seguir leyendo