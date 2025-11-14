Investigación
La UCO registra sedes de Acciona y otras empresas en Madrid, Bilbao, San Sebastián y Sevilla por las presuntas comisiones del caso Cerdán-Koldo
La investigación integra una pieza secreta de la investigación del Tribunal Supremo
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registra desde primera hora de este viernes sedes de Acciona y otras empresas en Madrid, Bilbao, San Sebastián y Sevilla en relación con la investigación de presuntas comisiones irregulares por parte de la trama Cerdán-Koldo, han señalado a EL PERIÓDICO fuentes cercanas a la compañía. La investigación integra una pieza secreta de la investigación del Tribunal Supremo.
