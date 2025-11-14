Zelenski se reunirá el martes con Pedro Sánchez en Madrid y visitarán el Guernica de Picasso

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, se reunirá el martes 18 en Madrid con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y contemplará con él el 'Guernica' de Picasso en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, han confirmado a EFE fuentes del Ejecutivo.

Según las mismas fuentes, tras la reunión, prevista para el martes por la tarde, los dos mandatarios ofrecerán un rueda de prensa.

Ese mismo día por la mañana, el presidente ucraniano tiene programada una visita al Congreso de los Diputados, han informado a EFE fuentes parlamentarias.

Hasta ahora no se había revelado la fecha exacta del desplazamiento del mandatario de Ucrania por razones de seguridad, pero ya están confirmados tanto el encuentro con Sánchez como la visita al Congreso, donde será recibido por la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, y por el presidente del Senado, Pedro Rollán.

Se reunirá con ambos en el Salón de Pasos Perdidos del Palacio de la Cortes, han apuntado las mismas fuentes.

Sánchez y Zelenski tienen previsto, antes de su reunión, visitar el Reina Sofía para ver el 'Guernica' de Picasso, una obra convertida en un símbolo internacional del rechazo a la guerra.

Visitó España en 2022

El mandatario ucraniano estuvo en España en 2022, cuando pronunció un discurso ante las Cortes en el que se refirió precisamente al bombardeo a la ciudad vasca por tropas alemanas durante la Guerra Civil para compararlo con la situación de su país, atacado por Rusia: "Estamos en abril de 2022, pero parece que estamos en abril de 1937".

Con esta visita, Zelenski retoma un viaje a España que tuvo que ser cancelado en abril de este año para que el líder ucraniano pudiera asistir al funeral del papa Francisco en el Vaticano.

El pasado 21 de octubre, Zelenski acordó, en una conversación telefónica con Sánchez, una nueva reunión entre ambos.

En aquella conversación el presidente ucraniano agradeció el envío por parte de España de 70 generadores para apoyar la reconstrucción del sistema energético del país ante los constantes bombardeos rusos.

Sánchez explicó en un mensaje en X ese día que en su conversación telefónica con Zelenski le garantizó que España seguirá apoyando a Ucrania hasta que se alcance una paz "justa y duradera".

El Gobierno aprovechará su presencia la semana próxima en España para trasladarle su pleno apoyo y la necesidad de continuar presionando a Rusia, según anunciaron recientemente fuentes gubernamentales.

El presidente de Ucrania estará el lunes en París, donde será recibido por su homólogo francés, Emmanuel Macron -con quien abordará las garantías de seguridad que podrán ofrecer los aliados de Kiev si se lograra un alto el fuego con Rusia-, y desde allí se desplazará a Madrid.