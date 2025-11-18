Caso Mascarillas
Feijóo rechaza valorar la detención del presidente de la Diputación de Almería hasta tener “la información adecuada”
Servimedia
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, rechazó este martes valorar la detención del presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, hasta tener “la información adecuada” para “responder” a las preguntas que se puedan suscitar.
En estos términos se expresó a su salida de la cuarta edición del Foro Metafuturo, donde le sorprendió la noticia mientras hablaba de vivienda y la protección del menor en el entorno digital.
Esta mañana, agentes de la Unidad Central (UCO) de la Guardia Civildetuvieron a Javier Aureliano García y al vicepresidente de la Diputación, Fernando Giménez, y al alcalde de la localidad de Fines, Rodrigo Sánchez, todos ellos, pertenecientes al PP. Se les investiga por el cobro de comisiones en contratos de material sanitario de la Diputación almeriense durante la pandemia del coronavirus.
Tal y como confirmaron a Servimedia fuentes del operativo, las detenciones se llevaron a cabo bajo la supervisión del Juzgado de Investigación número 1 de Almería por presuntos contratos irregulares. Las mismas fuentes confirmaron que se trata de una investigación "independiente" y paralela al 'caso Koldo'. Está previsto que a lo largo de la mañana se lleven a cabo una serie de registros relacionados con los arrestos.
“Cuando tengamos la información adecuada le podemos responder”, zanjó Feijóo en hasta tres ocasiones ante la prensa.
