El Gobierno de Ayuso denunciará a los adultos que se hayan hecho pasar por menores no acompañados

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, ha avanzado que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso va a denunciar ante la Fiscalía de Menores a aquellos adultos que "deliberadamente" se hayan hecho pasar por menores no acompañados.

Lo ha manifestado este martes en los Desayunos Madrid organizados por Europa Press, donde ha recalcado que esta situación es "un fraude de ley" que pone en "riesgo" el sistema de protección, desplaza recursos y que "pone en peligro a los menores verdaderamente vulnerables".

"Esta es una práctica habitual de las mafias, que aprovechan que el Gobierno de España tiene un sistema que se niega a reformar. Para Madrid estas conductas pueden constituir un delito de estafa y por eso vamos a actuar de manera inmediata", ha apuntado Dávila.

De la misma manera, trasladará ante la justicia aquellos casos en los que familias "eludan responsabilidad y abandonen a sus hijos o hermanos menores". Tampoco permitirá los "erasmus de menores no acompañados", aquellos que "son enviados por sus propios padres para que la Administración cargue con sus obligaciones".

"Esto también es una estafa y un abandono. Firmeza frente a la ilegalidad y oportunidades para quienes vienen a trabajar y contribuir al progreso común. Madrid seguirá siendo tierra de acogida, pero nunca cómplice del desgobierno de Pedro Sánchez ni del efecto llamada que está destruyendo nuestro sistema de protección", ha subrayado.

Según ha explicado, cuando llega un menor que no tiene documentación y se sospecha de su mayoría de edad, se inicia un expediente. La Fiscalía de menores es la que lo coordina y realiza todas las pruebas para finalmente determinar la edad.

"Cuando la Fiscalía nos diga que un menor que ha estado en un centro nuestro resulte ser mayor de edad, es cuando ya tenemos la prueba fehaciente de que resultó ser mayor de edad y por eso podemos proceder a esa denuncia", ha detallado.

No pueden aceptar "ni un menor más"

En este sentido, la consejera ha indicado que el sistema de protección de menores de la región "no puede aceptar ni un menor más". "Nos han colapsado y haremos responsable al Gobierno de España de lo que pueda ocurrir. Esto es un atropello totalitario e inhumano. Están utilizando la inmigración como moneda de cambio política, reduciendo a las personas vulnerables a mera mercancía", ha insistido.

En concreto, a lo largo de este año han atendido a más de 1.600 menores no acompañados en la región, mientras que la ocupación de los centros se sitúa en el 130%. Dávila ha alertado de que algunos menores "aparecen en sus centros" y que el Gobierno de España "sí que sabe por dónde han entrado".

"El Gobierno de España está trasladando a menores en contra de su voluntad. Hay menores que está trasladando de la comunidad autónoma, por ejemplo de Canarias o de Ceuta, que ya tenían un trabajo, que ya tenían lazos familiares o de amistad en esas regiones, que han manifestado en la entrevista que se les hace que no quieren ser trasladados a otra región, que quieren permanecer allí", ha indicado.

Contra las "mentiras" de Vox

Asimismo, ha cargado contra Vox por "mentir permanentemente" con la inmigración y ha recalcado que desde el Gobierno regional "no pueden abandonar" a los menores porque las personas de la Dirección General o la misma consejera "podrían acabar en la cárcel por abandono".

"Esas son las mentiras de Vox. Por eso se fue de los gobiernos regionales, porque estaba atendiendo a menores extranjeros no acompañados y sabía que no podía rechazarles y su mensaje es mucho más claro desde la oposición diciendo cosas que son falsas y engañando a la población porque cuando estaban en los gobiernos regionales atendieron a más de 550 menores", ha insistido.