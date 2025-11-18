El PSOE busca esquivar el veto de Junts y aprobar la ley de alquileres temporales con el resto de socios

Los partidos del Gobierno de coalición, PSOE y Sumar, empiezan a explorar todas las vías posibles para esquivar el veto de Junts a sus iniciativas. Una de las pruebas la harán con la proposición de ley para regular los alquileres temporales y de habitaciones. Los socialistas han llegado este martes a un acuerdo con el resto de sus socios -Sumar, ERC, EH Bildu, PNV y Podemos- para impulsar la norma y dejarla lista para su aprobación la próxima semana en la Comisión de Vivienda, donde no es necesario el respaldo de los posconvergentes. La ley se podrá mandar directamente al Senado, sin pasar por el pleno de la Cámara Baja donde el voto de Junts sí es clave, ya que no se ha votado aún que pase por el pleno.

Tras la reunión de la ponencia de la ley -un órgano que se reúne a puerta cerrada y en el que están representados todos los grupos parlamentarios-, fuentes del PSOE han anunciado un acuerdo con todos sus socios, a excepción de los de Carles Puigdemont, por el cuál han introducido casi una veintena de cambios en el texto inicial y han dejado la norma lista para ser debatida en la comisión de vivienda.

Entre las modificaciones está que los contratos temporales no puedan durar más de 12 meses, en lugar de los 9 establecidos originalmente; se incluye a los alquileres de temporada y de habitación en los topes de precios en zonas tensionadas impuestos en la Ley de Vivienda; se establece la prohibición explícita de cobrar a los inquilinos el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) u otros tributos; y se detalla que los pisos turísticos no pueden superar los 31 días.

Por otro lado, se mantiene la obligación de que en los alquileres temporales los arrendadores acrediten "la causa que motiva el desplazamento temporal del arrendatario"; que este tipo de contratos no puedan encadenar más de una prórroga, ya que de lo contrario se convertirán en vivienda habitual; que el desistimiento del contrato se pueda realizar una vez haya transcurrido un mes sin penalización alguna; o que la fianza no pueda superar una mensualidad en los contratos de corta duración y los dos meses en los de larga duración

El procedimiento

Por regla general, las leyes ordinarias pueden ser aprobadas directamente por las comisiones, sin necesidad de pasar por el pleno. No obstante, casi siempre los partidos reclaman para el pleno la potestad de dar el visto bueno final a las normas antes de enviarlas al Senado. Sobre todo, porque la aritmética es distinta según el foro. El Gobierno se puede permitir el voto en contra de uno de sus socios en comisión para aprobar una norma, mientras que en el pleno necesita el respaldo de todos y, como mucho, una abstención.

En este caso, el PP ha solicitado la avocación a pleno de la proposición de ley pero no se ha votado, por lo que la próxima semana la norma se podría aprobar previamente en la comisión de Vivienda. Así, los partidos del Gobierno y sus socios podrán sacar adelante la norma aunque Junts se oponga y enviarán el texto directamente al Senado. Sin embargo, el Gobierno seguirá dependiendo del voto de los posconvergentes cuando el texto regrese de la Cámara Alta, ya sea para levantar el veto o las enmiendas que apruebe el PP con su mayoría absoluta. "Están jugando con fuego", avisaba una diputada del bloque de la investidura, consciente de que los posconvergentes pueden acabar respaldando modificaciones impuestas por el PP que desmonten el texto actual.

