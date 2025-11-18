Prohens amenaza por primera vez con adelantar las elecciones en Baleares

Por primera vez desde que llegó al Consolat, Marga Prohens ha abierto explícitamente la puerta a un adelanto electoral, una posibilidad que siempre había negado y que, en teoría, no debería producirse hasta mayo de 2027. "Temblarían todos ustedes si hoy convoco elecciones", ha asegurado la presidenta en el pleno, elevando el tono político en plena batalla por el techo de gasto y los presupuestos. La dirigente popular ha hecho estas declaraciones mientras el PP se prepara para unos meses de vértigo con elecciones autonómicas en Extremadura, Castilla y León y Andalucía.

Hasta ahora, Prohens había mantenido que el adelanto electoral no estaba sobre la mesa. Pero la creciente presión parlamentaria, el bloqueo institucional ante la imposibilidad de aprobar un techo de gasto y las negociaciones soterradas con Vox han introducido un nuevo elemento de incertidumbre. La presidenta ha dejado caer incluso que "temblarían si salieran las conversaciones privadas del PSOE con Vox", intentando desplazar el foco hacia una supuesta sintonía entre ambos partidos.

El PSOE devuelve el golpe

La réplica del PSIB-PSOE no ha tardado. Su portavoz, Iago Negueruela, ha recogido el guante con contundencia: "Convoque elecciones, porque no tenemos miedo a las urnas y porque nos encontrará siempre dispuestos". Los socialistas sostienen que la amenaza de adelanto es una huida hacia adelante ante lo que consideran una legislatura "paralizada", con decisiones clave como el techo de gasto o los presupuestos bloqueadas.

Lejos de asumir el relato socialista, Prohens ha reivindicado su obra legislativa de estos primeros meses de legislatura: "Hemos aprobado dos presupuestos, cinco leyes en medio año y tres decretos leyes. Hemos negociado un techo de gasto y unos presupuestos. Esto no es parálisis", ha defendido.

El PP intenta contrarrestar así la imagen de bloqueo que difunde la oposición y que se ha visto alimentada por las dificultades para cerrar acuerdos con Vox, la polémica sobre la subida de la ecotasa y el retraso en la tramitación del techo de gasto.

En un giro más político que técnico, Prohens ha ensalzado su posición al frente del Govern: "Ningún demócrata tiene miedo a las urnas. Estamos en minoría en el Parlament, pero en mayoría en la sociedad", ha afirmado, insistiendo en que los ciudadanos avalaron en las urnas su proyecto y que mantienen su apoyo al Partido Popular.

La frase, cargada de intencionalidad, ha sido interpretada por la oposición como un nuevo aviso: un recordatorio de que Prohens podría intentar blindarse políticamente con unas elecciones anticipadas si continúa el bloqueo legislativo.

El tablero se mueve

La jornada deja más interrogantes que certezas. La amenaza de adelanto electoral irrumpe por primera vez en la legislatura, el PSOE se muestra dispuesto a acudir a las urnas y Vox sigue siendo el actor que, desde la sombra, mantiene al Govern en vilo.

El equilibrio es frágil. Y Prohens, que había repetido una y otra vez que el adelanto no era una opción, ha decidido abrir la puerta. Aunque sea solo un resquicio, el mensaje ha quedado lanzado: si el Parlament no cede, las urnas podrían hablar antes de tiempo.