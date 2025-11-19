Informe UCO-Cerdán
Rufián avisa de que si hay “financiación ilegal” o una “Gürtel del PSOE” pedirá al Gobierno elecciones
Servimedia
El portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, insistió este miércoles en que si finalmente se constata que ha habido “financiación ilegal” o “la Gürtel del PSOE” su formación le pedirá al Gobierno que convoque elecciones generales.
Así lo indicó Rufián en declaraciones ante los medios desde la Cámara Baja, tras ser preguntado sobre el hecho de que la trama liderada por el que fuera secretario de Organización del PSOE Santos Cerdánhabría cobrado comisiones del 2% durante cerca de una década por los contratos amañados de obra pública que se suscribieron con Acciona, según un informe de la UCO.
En este sentido, Rufián destacó que “el problema aquí es un bipartidismo que lleva mangoneando este país demasiado tiempo porque el mismo día en Almería pasó lo que pasó, se detuvo a un tipo del PP por mordidas en lo peor de la pandemia”, refiriéndose al presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García Molina.
Al mismo tiempo, recordó que Cerdán “está en la cárcel” y aseguró que si esto se queda en “tres tipos que se repartían dinero con corruptelas este Gobierno no tiene que caer”, pero “si escala o si hablamos de financiación ilegal o de la Gürtel del PSOE, le pediremos al Gobierno que convoque elecciones generales”.
- Colas en el Ayuntamiento de Badajoz para presentar recursos contra la tasa de basura: 'Iremos donde tengamos que ir
- Badajoz cambia el gran árbol de Navidad por una guirnalda de luces y un photocall gigantes
- La Diputación de Badajoz pide asesoramiento a un catedrático para garantizar la legalidad en la elección de puestos directivos
- Emoción en Badajoz: Andrés Becerra cumple 100 años y su familia le prepara una sorpresa inolvidable
- Confirmado: El nuevo McDonalds de Badajoz estará junto a El Corte Inglés
- Pablo Gómez Lera se despide de Badajoz: 'Ha sido una etapa intensa, enriquecedora y profundamente humana
- Muere un hombre de Montijo arrollado por un tren en Aljucén
- La borrasca Claudia dispara las incidencias en Badajoz: los bomberos atienden 33 emergencias en 20 horas